В "Спартаке" назвали отличными продажи абонементов на новый сезон

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко в твиттере опубликовал информацию о процессе продажи абонементов на матчи красно-белых на следующий сезон.

"12 дней 1 этапа кампании 19/20 сравниваем с таким же периодом 1 этапа кампании 18/19. В части процентов продления судить преждевременно, еще 3 дня на это и многие покупают в последние дни. Непродления есть всегда, даже в постчемпионский сезон были", – написано в заявлении пресс-службы.
Теги: Атаманенко Спартак
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