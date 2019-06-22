В "Спартаке" назвали отличными продажи абонементов на новый сезон

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко в твиттере опубликовал информацию о процессе продажи абонементов на матчи красно-белых на следующий сезон."12 дней 1 этапа кампании 19/20 сравниваем с таким же периодом 1 этапа кампании 18/19. В части процентов продления судить преждевременно, еще 3 дня на это и многие покупают в последние дни. Непродления есть всегда, даже в постчемпионский сезон были", – написано в заявлении пресс-службы.