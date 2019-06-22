Роман Авдеев: нужна игра и результат, и болельщики "Торпедо" примут Лебеденко
Основной акционер "Торпедо" Роман Авдеев рассказал о задачах команды и финансовом положении.
"Задачей "Торпедо" будет победа в каждом матче. Нужно показывать красивый футбол и привлекать болельщиков. У меня нет сомнений, что такая же задача внутренне стоит и перед Сергеем Игнашевичем. Важно иметь свой стиль, возродить дух "Торпедо". Думаю, мы сделали правильный выбор в вопросе главного тренера.
Бюджет на новый сезон составит 330 миллионов рублей, он утвержден.
Когда болельщики примут Лебеденко? Тут нужна игра и результат. И со временем все будет", - цитирует Авдеева Sport24.ru.
"Задачей "Торпедо" будет победа в каждом матче. Нужно показывать красивый футбол и привлекать болельщиков. У меня нет сомнений, что такая же задача внутренне стоит и перед Сергеем Игнашевичем. Важно иметь свой стиль, возродить дух "Торпедо". Думаю, мы сделали правильный выбор в вопросе главного тренера.
Бюджет на новый сезон составит 330 миллионов рублей, он утвержден.
Когда болельщики примут Лебеденко? Тут нужна игра и результат. И со временем все будет", - цитирует Авдеева Sport24.ru.