Руслан Нигматуллин рассказал, где играет сын Ковальчука

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал необычный факт из жизни хоккеиста "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука.

"Летел из Майами с Ильем Ковальчуком. Оказывается его десятилетний сын не играет в хоккей, а играет в футбол. И сейчас даже тренировался в "Коринтианс" в Бразилии", - написал Нигматуллин в твиттере.

Теги: Нигматуллин Ковальчук Сборная России
Сегодня, 00:42
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