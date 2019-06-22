Руслан Нигматуллин рассказал, где играет сын Ковальчука
Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал необычный факт из жизни хоккеиста "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука.
"Летел из Майами с Ильем Ковальчуком. Оказывается его десятилетний сын не играет в хоккей, а играет в футбол. И сейчас даже тренировался в "Коринтианс" в Бразилии", - написал Нигматуллин в твиттере.
"Летел из Майами с Ильем Ковальчуком. Оказывается его десятилетний сын не играет в хоккей, а играет в футбол. И сейчас даже тренировался в "Коринтианс" в Бразилии", - написал Нигматуллин в твиттере.
Летел из Майами с Ильем Ковальчуком. Оказывается его десятилетний сын не играет в хоккей, а играет в футбол. И сейчас даже тренировался в Коринтианс в Бразилии.— ?Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) June 22, 2019