Руслан Нигматуллин рассказал, где играет сын Ковальчука

Летел из Майами с Ильем Ковальчуком. Оказывается его десятилетний сын не играет в хоккей, а играет в футбол. И сейчас даже тренировался в Коринтианс в Бразилии. — ?Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) June 22, 2019

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал необычный факт из жизни хоккеиста "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука."Летел из Майами с Ильем Ковальчуком. Оказывается его десятилетний сын не играет в хоккей, а играет в футбол. И сейчас даже тренировался в "Коринтианс" в Бразилии", - написал Нигматуллин в твиттере.