Гранат оценил шансы "Динамо" на чемпионство после поражения от "Акрона"

- Поражение в матче с "Акроном" не говорит о плохом состоянии "Динамо". Нельзя пройти сезон без потери очков. Бело-голубые продолжают оставаться одними из главных претендентов на чемпионство.
Этому "Динамо" не нужно усиление для победы в РПЛ. Сегодняшний состав позволяет команде выиграть чемпионат, - приводит слова Граната Metaratings.
В 12 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" уступило на выезде тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:3. До этого бело-голубые одержали семь побед кряду в чемпионате России и возглавляли турнирную таблицу. Забитыми мячами в той встрече отметились: Артем Шуманский, Кристиян Бистрович и Максим Болдырев, в составе гостей - Ярослав Гладышев.
После 12 сыгранных туров команда Сандро Шварца располагается на второй строчке в таблице с 25 набранными очками, тольяттинцы занимают 12 место с 12 баллами в своем активе.