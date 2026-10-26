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Ташуев объяснил поражение "Динамо" от "Акрона", приведя два аргумента

Российский тренер Сергей Ташуев объяснил, почему "Динамо" уступило "Акрону".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Ташуева, у "Динамо" сыграл момент психологии, а также поздно прибыло в Самару.

- Мне кажется, сыграл момент психологии: есть уверенность в силах, сейчас выйдем и отыграем на том же уровне.

А "Акрон" уже настроился [на матч], тем более они ведут борьбу за выживание. Второй момент — это, возможно, поздний прилет и игра в час дня. "Динамо" в первом тайме выглядело не очень, но потом разбегалось, - сказал Ташуев в эфире "Матч ТВ".

В 12 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" уступило на выезде тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:3. До этого бело-голубые одержали семь побед кряду в чемпионате России и возглавляли турнирную таблицу. Забитыми мячами в той встрече отметились: Артем Шуманский, Кристиян Бистрович и Максим Болдырев, в составе гостей - Ярослав Гладышев.

После 12 сыгранных туров команда Сандро Шварца располагается на второй строчке в таблице с 25 набранными очками, тольяттинцы занимают 12 место с 12 баллами в своем активе.

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