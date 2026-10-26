Фабрицио Романо назвал лучшего голкипера мира, упомянув Сафонова

- Кто лучший голкипер? По моему мнению, Давид Райя. Унаи Симон тоже великолепен, его игра была фантастической.
А что насчет Сафонова из "ПСЖ"? Тоже очень хорош, фантастический сезон.
Но Давид Райя — он выиграл АПЛ для "Арсенала". Топ-игрок, - приводит слова Романо Okko.
Сегодня, 26 октября, в Лондоне состоится церемония вручения "Золотого мяча". Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за "ПСЖ", попал в число номинантов на приз лучшему вратарю 2026 года. По итогам прошлого сезона парижане стали чемпионами Франции, а также во второй раз кряду завоевали трофей Лиги чемпионов УЕФА.
Напомним, что россиянин выступает за парижан с лета 2024 года. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 12 встречах во всех турнирах, пропустил 16 мячей и сохранил ворота "сухими" в одном матче. Рыночная стоимость 27-летнего вратаря оценивается порталом Transfermarkt в 30 миллионов евро.