Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Шинник
2 - 1 2 1
Спартак КостромаЗавершен

Фабрицио Романо назвал лучшего голкипера мира, упомянув Сафонова

Инсайдер Фабрицио Романо оценил выступления Матея Сафонова за "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"
По словам Романо, Сафонов провел фантастический сезон.

- Кто лучший голкипер? По моему мнению, Давид Райя. Унаи Симон тоже великолепен, его игра была фантастической.
А что насчет Сафонова из "ПСЖ"? Тоже очень хорош, фантастический сезон.

Но Давид Райя — он выиграл АПЛ для "Арсенала". Топ-игрок, - приводит слова Романо Okko.

Сегодня, 26 октября, в Лондоне состоится церемония вручения "Золотого мяча". Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за "ПСЖ", попал в число номинантов на приз лучшему вратарю 2026 года. По итогам прошлого сезона парижане стали чемпионами Франции, а также во второй раз кряду завоевали трофей Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, что россиянин выступает за парижан с лета 2024 года. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 12 встречах во всех турнирах, пропустил 16 мячей и сохранил ворота "сухими" в одном матче. Рыночная стоимость 27-летнего вратаря оценивается порталом Transfermarkt в 30 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится