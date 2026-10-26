Ярославский "Шинник" в 15 туре Первой Лиги принимал на домашнем стадионе костромской "Спартак" - встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Гости стараниями Амура Калмыкова открыли счет на 13-й минуте, но ярославцы ответили забитыми мячами Дмитрия Самойлова и Альбека Гонгапшева в первом тайме.
На 69-й минуте хозяева остались в меньшинстве - вторую желтую карточку получил Никита Чистяков, а в конце второго тайма сразу два футболиста гостей были удалены с поля - Марко Бугарин получил второе предупреждение, а Армин Спахич заработал прямую красную.
Первая Лига, 15 тур.
"Шинник" 2:1 "Спартак" Кострома.
Голы: Самойлов, 33, Гонгапшев, 45+1 - Калмыков, 13.
Удаления: Чистяков, 69 ("Шинник"), Бугарин, 84, Спахич, 87 (оба - "Спартак" Кострома).
"Шинник" одержал победу над костромским "Спартаком" в Первой Лиге
Ярославский "Шинник" одержал победу в 15 туре Первой Лиги.
Фото: ФК "Шинник"