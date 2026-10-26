Объявлены футболисты, занявшие 21-30 место в голосовании на "Золотой мяч" - 2026, они расположились в списке следующим образом:
29 место - Садио Мане ("Аль-Наср");
29 место - Вильям Салиба ("Арсенал");
28 место - Хулиан Киньонес ("Аль-Кадисия");
27 место - Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");
26 место - Дайо Упамекано ("Бавария");
25 место - Маркиньос ("ПСЖ");
24 место - Луис Диас ("Бавария");
23 место - Нуну Мендеш ("ПСЖ");
22 место - Лаутаро Мартинес ("Интер");
21 место - Габриэл Магальяэс ("Арсенал");
Напомним, что основная церемония вручения "Золотого мяча" начнется в 21:00 по московскому времени. Действующим обладателем приза является вингер "ПСЖ" Усман Дембеле.
Объявлены имена футболистов, занявших 21-30 места в голосовании на "Золотой мяч"
Стали известны футболисты, занявшие 21-30 места в голосовании на "ЗМ".
Фото: Globl Look Press