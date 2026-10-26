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Баринов: когда появился вариант с АЕКом, я чуть ли не чемодан дома собирал

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов высказался о несостоявшемся переходе в АЕК.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Баринова, он мог уехать в АЕК и готовился собирать чемоданы.

- Я мог уехать и в Турцию, и в Грецию. Не жалею ли о сорвавшемся переходе? Не сказать, что жалеть. Но я хотел этого очень сильно.
Когда появился вариант с АЕКом, то я чуть ли не чемодан дома собирал, - сказал Баринов в видео на YouTube-канале Fonbet.

Дмитрий Баринов с января текущего года выступает за ЦСКА, всего он провел за "армейцев" во всех турнирах 20 матчей и не отметился результативными действиями. На данный момент полузащитник восстанавливается от травмы крестообразной связки колена.

Рыночная стоимость 30-летнего футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро, его соглашение с красно-синими рассчитано до конца июня 2029 года.

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