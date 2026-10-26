Алексей Батраков попал в стартовый состав "Галатасарая" на стамбульское дерби

Стал известен стартовый состав "Галатасарая" на матч чемпионата Турции с "Фенербахче".

Фото: Global Look Press

Стартовый состав "Галатасарая" на матч 9 тура Суперлиги с "Фенербахче" выглядит следующим образом:



"Галатасарай": Чакыр, Якобс, Санчес, Шаллаи, Акгюн, Торрейра, Бардакджи, Осимхен, Йылмаз, Батраков, Лемина.



Сегодня, 26 октября, "Галатасарай" примет "Фенербахче" на домашнем стадионе в матче 9 тура чемпионата Турции, стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени. На данный момент "Галатасарай" располагается в турнирной таблице на второй строчке с 19 набранными очками, "Фенербахче" занимает третье место с 16 баллами в своем активе.