Агент - об отставке Артиги: "Рубин" вообще не жалко - привезли непонятно кого

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал отставку Франка Артиги с поста главного тренера "Рубина".

Фото: ФК "Рубин"

Понятно, что там все белые и пушистые, все в смокингах. Привезли непонятно кого, - сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"