Агент - об отставке Артиги: "Рубин" вообще не жалко - привезли непонятно кого

- "Рубин" вообще не жалко. Они потратили год. Вы берёте тренера, тратите на него бабки, привозите его и идёте в такую авантюру. Сейчас они почему-то для себя решили, что Ахметзянов уже у них работает. Хотя бы сообщите ему, что он уже работает, чтобы он как-то команду принимал.
Понятно, что там все белые и пушистые, все в смокингах. Привезли непонятно кого, - сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"
Напомним, что на прошлой неделе казанский "Рубин" объявил об отставке Франка Артиги с поста главного тренера - он работал в клубе с января текущего года. Ранее испанец занимал аналогичный пост в подмосковных "Химках" и столичной "Родине". Исполняющим обязанности главного тренера казанцев стал Олег Кузьмин.
По итогам 12 сыгранных туров волжане располагаются на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе. Сообщалось, что руководство клуба намерено назначить вместо Артиги наставника "Оренбурга" Ильдара Ахметзянова.