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Агент - об отставке Артиги: "Рубин" вообще не жалко - привезли непонятно кого

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал отставку Франка Артиги с поста главного тренера "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"
По словам Гурцкая, "Рубин" в ситуации с Артигой не жалко - клуб привез непонятно кого.

- "Рубин" вообще не жалко. Они потратили год. Вы берёте тренера, тратите на него бабки, привозите его и идёте в такую авантюру. Сейчас они почему-то для себя решили, что Ахметзянов уже у них работает. Хотя бы сообщите ему, что он уже работает, чтобы он как-то команду принимал.
Понятно, что там все белые и пушистые, все в смокингах. Привезли непонятно кого, - сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"

Напомним, что на прошлой неделе казанский "Рубин" объявил об отставке Франка Артиги с поста главного тренера - он работал в клубе с января текущего года. Ранее испанец занимал аналогичный пост в подмосковных "Химках" и столичной "Родине". Исполняющим обязанности главного тренера казанцев стал Олег Кузьмин.

По итогам 12 сыгранных туров волжане располагаются на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе. Сообщалось, что руководство клуба намерено назначить вместо Артиги наставника "Оренбурга" Ильдара Ахметзянова.

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