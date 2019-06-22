Сергей Силкин о ситуации с Мурило: как вообще руководство может не считаться с мнением главного тренера?
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением о трансферах РПЛ в нынешнее лето.
- «Динамо» летом пополнили несколько игроков. Насколько серьезным усилением это можно назвать?
- Польского игрока Шиманского уже достаточно давно объявили. Калинин из «Рубина»? Неплохой парень. Ордец? В «Шахтере» всегда были добротные игроки. Плиева мы все давно хорошо знаем. Самое главное, чтобы они сейчас вписались в команду, в игру. Потому что не всегда футболисты приходятся ко двору. Хочется, чтобы здесь у «Динамо» было стопроцентное попадание, потому что команде действительно необходимо усиление.
- «Спартак» приобрел нападающего «Ромы» Понсе, который последние годы провел в арендах. По слухам, цена трансфера составила 9 миллионов евро, а «Рома» в свое время приобретала игрока за четыре...
- Понятно, что «Рома» заработала. Однако это сфера главного тренера: наставник команды подбирает под стиль игры, под какие-то моменты. В начале чемпионата мы все увидим. Сейчас вот, например, ЦСКА подписал Влашича - здесь, конечно, все ясно: игрок неплохо проявил себя в прошлом сезоне. Поэтому было принято такое решение. Это серьезный трансфер. Если футболист будет играть так же, как играл, ЦСКА еще может в дальнейшем на нем заработать. В случае с Понсе, усиление это или нет, говорить рано. У «Спартака» много народа уже проходило - особо некого выделить. Хотя это не только в «Спартаке» - это в нашем футболе часто так. Игроки приезжают, играют, но остывают и потом то, что могут, то и показывают. Не всегда так, но часто бывает.
- Между тем спартаковцы расстались с Глушаковым и Комбаровым. Это самое верное решение в этой ситуации?
- Со стороны трудно говорить, но я так понимаю, что некая группировка, так сказать... Почему на чемпионат мира не взяли ни Комбарова, ни Глушакова? Что-то там такое есть. Но надо внутри быть, чтобы говорить об этом. Наверное, тренер не рассчитывает на них. Плюс ситуация с Глушаковым, то, что взбудоражило болельщиков. Видимо, поэтому решили расстаться.
- «Локомотив» против воли Юрия Семина приобрел бразильского защитника Мурило...
- Это удивительно. Все-таки Юрий Павлович - очень квалифицированный тренер и авторитетный человек. Как вообще руководство может не считаться с мнением тренера. То есть какие-то дела руководство решает? Если тренеру он не нужен, зачем его брать? Это конфликтная ситуация. Но Юрий Павлович гнет свою линию - молодец. Конечно, эта ситуация, к сожалению, говорит, что единства в клубе нет. Важно, чтобы тренер и футболисты спокойно работали. А когда кто-то что-то будоражит, это ни к чему хорошему не приводит.
- «Динамо» летом пополнили несколько игроков. Насколько серьезным усилением это можно назвать?
- Польского игрока Шиманского уже достаточно давно объявили. Калинин из «Рубина»? Неплохой парень. Ордец? В «Шахтере» всегда были добротные игроки. Плиева мы все давно хорошо знаем. Самое главное, чтобы они сейчас вписались в команду, в игру. Потому что не всегда футболисты приходятся ко двору. Хочется, чтобы здесь у «Динамо» было стопроцентное попадание, потому что команде действительно необходимо усиление.
- «Спартак» приобрел нападающего «Ромы» Понсе, который последние годы провел в арендах. По слухам, цена трансфера составила 9 миллионов евро, а «Рома» в свое время приобретала игрока за четыре...
- Понятно, что «Рома» заработала. Однако это сфера главного тренера: наставник команды подбирает под стиль игры, под какие-то моменты. В начале чемпионата мы все увидим. Сейчас вот, например, ЦСКА подписал Влашича - здесь, конечно, все ясно: игрок неплохо проявил себя в прошлом сезоне. Поэтому было принято такое решение. Это серьезный трансфер. Если футболист будет играть так же, как играл, ЦСКА еще может в дальнейшем на нем заработать. В случае с Понсе, усиление это или нет, говорить рано. У «Спартака» много народа уже проходило - особо некого выделить. Хотя это не только в «Спартаке» - это в нашем футболе часто так. Игроки приезжают, играют, но остывают и потом то, что могут, то и показывают. Не всегда так, но часто бывает.
- Между тем спартаковцы расстались с Глушаковым и Комбаровым. Это самое верное решение в этой ситуации?
- Со стороны трудно говорить, но я так понимаю, что некая группировка, так сказать... Почему на чемпионат мира не взяли ни Комбарова, ни Глушакова? Что-то там такое есть. Но надо внутри быть, чтобы говорить об этом. Наверное, тренер не рассчитывает на них. Плюс ситуация с Глушаковым, то, что взбудоражило болельщиков. Видимо, поэтому решили расстаться.
- «Локомотив» против воли Юрия Семина приобрел бразильского защитника Мурило...
- Это удивительно. Все-таки Юрий Павлович - очень квалифицированный тренер и авторитетный человек. Как вообще руководство может не считаться с мнением тренера. То есть какие-то дела руководство решает? Если тренеру он не нужен, зачем его брать? Это конфликтная ситуация. Но Юрий Павлович гнет свою линию - молодец. Конечно, эта ситуация, к сожалению, говорит, что единства в клубе нет. Важно, чтобы тренер и футболисты спокойно работали. А когда кто-то что-то будоражит, это ни к чему хорошему не приводит.