Дзюба - о возвращении к тренировкам: лев вернулся в Прайд

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал в социальных сетях своё возвращение в расположение клуба

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Лев вернулся в Прайд!!! ?

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В минувшем сезоне Дзюба провёл 37 матчей и помог "Зениту" стать чемпионом России. На счету Артёма 13 забитых мячей и 17 результативных передач. Другие игроки признали его лучшим игроком сезона.
Теги: Дзюба Зенит
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