Дзюба - о возвращении к тренировкам: лев вернулся в Прайд
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал в социальных сетях своё возвращение в расположение клуба
В минувшем сезоне Дзюба провёл 37 матчей и помог "Зениту" стать чемпионом России. На счету Артёма 13 забитых мячей и 17 результативных передач. Другие игроки признали его лучшим игроком сезона.
В минувшем сезоне Дзюба провёл 37 матчей и помог "Зениту" стать чемпионом России. На счету Артёма 13 забитых мячей и 17 результативных передач. Другие игроки признали его лучшим игроком сезона.