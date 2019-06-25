Евгений Конюхов может перейти из "Крыльев Советов" в "Тамбов"

Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Конюхов в летнее трансферное окно может перейти в стан дебютанта РПЛ.

По информации интернет-издания News.ru, 32-летний вратарь активно переговоры с "Тамбовом". Сделка может быть завершена в том случае, если самарский клуб смогет найти замену голкиперу. Отмечается, что "Крылья Советов" хотят арендовать у "Спартака" Александра Максименко.
Теги: Конюхов Крылья Советов Тамбов
Сегодня, 14:17
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