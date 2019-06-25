Роман Орещук: в новом контракте Евгеньева с "Динамо" отступные намного больше, чем были

Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал подписание нового контракта с центральным защитником Романом Евгеньевым. Новое соглашение 20-летнего Евгеньева с московским клубом рассчитано на три сезона.

"Переговоры с Евгеньевым проходили в рабочем режиме. Рома сразу объявил, что он хочет остаться в "Динамо" и другие предложения рассматривать не будет. Насчет "Зенита" не знаю, клуб на нас точно не выходил. Был ли интерес? Надо спросить у его агентов, «Динамо» не получало никаких предложений.

По новому контракту отступные намного больше, чем были, мы теперь защищены. Если кто-то захочет купить Евгеньева, то цена достаточно высока.

Но это не главное. Основной вопрос в другом, захочет ли сам Рома уходить, даже за большие деньги? Как я понял, он хочет дальше двигаться с нами, бороться за призовые места и оставаться в «Динамо» как можно дольше. Мы рады, что свое будущее он связывает исключительно с нашим клубом", - цитирует Орещука Sport24.ru.
Теги: Орещук Динамо Евгеньев
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