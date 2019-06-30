Андрей Червиченко: отмашка Адриано куда больше тянула на красную, нежели фол Набабкина
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги товарищеского матча "красно-белых" против ЦСКА (3:1).
- Об игре:
Первая половина встречи была интересной, хотя каждая из команд забила "по дураку" (смеётся). Накал матча чувствовался вплоть до концовка первого тайма, когда судья всё испортил. Я думал, что в Австрии арбитры работают получше, а тут оказался такой же как и наши (смеётся). Но если наши осознанно совершают подобные ошибки, то он просто так испортил дерби своим решением. В равных составах и во втором тайме был бы интересный футбол, а в итоге мы можем лишь констатировать то, что в большинстве "Спартак" сильнее ЦСКА. Но Луиза Адриано нужно было удалять как и Кирилла Набабкина. Более того, отмашка бразильца куда больше тянула на красную, нежели фол защитника ЦСКА.
- О новичках "Спартака":
Понравился своей настойчивостью Зелимхан Бакаев, который активно двигался, открыл счёт в матче и очень старался быть полезным. Эсекьель Понсе пока никакого впечатления не производит, картины он тоже не портит, но пока сложно сказать, стоил ли он заплаченных денег, идёт процесс адаптации. Понравились и молодые футболисты "Спартака", играли довольно настырно. Вопрос в том, что в официальных матчах они играть будут крайне редко, поэтому в такие моменты хотелось бы увидеть основную обойму футболистов "красно-белых". Из тех, кто в любом случае будет играть в основе, нельзя выделить кого-то и сказать что он прогрессирует. Луиз Адриано бегал так... ему будто жарко было. Хотя в целом, с ним всё понятно.
- О позициях, которые "Спартаку" необходимо усилить:
В "Спартаке" все позиции можно усилить. Нужен как минимум один крайний защитник, в команде нет быстрых крайних полузащитников, которые могли бы обострять на флангах. Зобнин хорошо "выжигает", но креативности ему не хватает. Фернандо просто стоит, и получается что у "Спартака" нет раздающего вроде Титова. А на острие играют будто отрешённые футболисты: у Адриано то нытьё, то какие-то кулачные бои, футбола в его исполнении всё меньше.
В общем, усиливать можно абсолютно каждую линию. Хотя состав и так неплохой, в пятёрку точно попадут, но если хотят замахнуться на что-то большее - нужно покупать соответствующих игроков. Но вопрос - каких, ведь иностранцами теперь особо не усилишься, а русских я не вижу, которые будут соответствовать требованиям. Ну, разве что дождаться ребят, которые с зоны откинутся к концу года.
- Об игре:
Первая половина встречи была интересной, хотя каждая из команд забила "по дураку" (смеётся). Накал матча чувствовался вплоть до концовка первого тайма, когда судья всё испортил. Я думал, что в Австрии арбитры работают получше, а тут оказался такой же как и наши (смеётся). Но если наши осознанно совершают подобные ошибки, то он просто так испортил дерби своим решением. В равных составах и во втором тайме был бы интересный футбол, а в итоге мы можем лишь констатировать то, что в большинстве "Спартак" сильнее ЦСКА. Но Луиза Адриано нужно было удалять как и Кирилла Набабкина. Более того, отмашка бразильца куда больше тянула на красную, нежели фол защитника ЦСКА.
- О новичках "Спартака":
Понравился своей настойчивостью Зелимхан Бакаев, который активно двигался, открыл счёт в матче и очень старался быть полезным. Эсекьель Понсе пока никакого впечатления не производит, картины он тоже не портит, но пока сложно сказать, стоил ли он заплаченных денег, идёт процесс адаптации. Понравились и молодые футболисты "Спартака", играли довольно настырно. Вопрос в том, что в официальных матчах они играть будут крайне редко, поэтому в такие моменты хотелось бы увидеть основную обойму футболистов "красно-белых". Из тех, кто в любом случае будет играть в основе, нельзя выделить кого-то и сказать что он прогрессирует. Луиз Адриано бегал так... ему будто жарко было. Хотя в целом, с ним всё понятно.
- О позициях, которые "Спартаку" необходимо усилить:
В "Спартаке" все позиции можно усилить. Нужен как минимум один крайний защитник, в команде нет быстрых крайних полузащитников, которые могли бы обострять на флангах. Зобнин хорошо "выжигает", но креативности ему не хватает. Фернандо просто стоит, и получается что у "Спартака" нет раздающего вроде Титова. А на острие играют будто отрешённые футболисты: у Адриано то нытьё, то какие-то кулачные бои, футбола в его исполнении всё меньше.
В общем, усиливать можно абсолютно каждую линию. Хотя состав и так неплохой, в пятёрку точно попадут, но если хотят замахнуться на что-то большее - нужно покупать соответствующих игроков. Но вопрос - каких, ведь иностранцами теперь особо не усилишься, а русских я не вижу, которые будут соответствовать требованиям. Ну, разве что дождаться ребят, которые с зоны откинутся к концу года.