Валерий Рейнгольд: Джикия и Зобнин - важные фигуры в сборной, и должны повести за собой "Спартак". Вопрос только в том, кого вести?

Чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка СССР в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервьюподелился мнением по поводу предложения президента РПЛ Сергея Прядкина давать путевку в Лигу чемпионов обладателю Кубка России, а также рассказал об ожиданиях от выступления красно-белых в новом сезоне.- Я поддерживаю предложение Прядкина предоставлять победителю Кубка России место в Лиге чемпионов - это хорошая инициатива, я полностью за нее, - подчеркнул Рейнгольд. - Но надо повысить денежное довольствие за выигрыш трофея. Это здесь основной момент, как мне кажется. Потому что бывает так, что Кубок выигрывают команды с далеко не самым большим бюджетом. В Лиге чемпионов им вроде особо делать нечего с таким бюджетом, но заработать деньги они бы могли, если бы за победу в Кубке России было солидное денежное вознаграждение.- Само собой. Но вообще надо просто в приказном порядке заставлять директоров наших клубов играть эти матчи основными составами. Чтобы они не выступали в турнире своими молодежными командами. Потому что иначе Кубок превратится в помойку. В общем-то он уже в нее превращается. Некоторые клубы порой выходят на эти игры третьими составами. Поэтому и потеряли интерес к этому турниру болельщики. Так что такие меры тоже были всегда нужны. Но, конечно, попадание в Лигу чемпионов - это очень весомый стимул. Вообще во времена Советского Союза очень почетно было выиграть Кубок. Я живу в почете: я выиграл два Кубка, и это было очень весомо - нас чествовала вся Москва. Нам постепенно надо к этому возвращаться. Есть команды, которые могут себя зарекомендовать за счет участия в этом турнире. Они могут за счет Кубка стать известными. Вот, никто не знал, что за команда «Тосно» - я примерно говорю - но вдруг вся страна узнала, что оказывается есть «Тосно» из Ленинградской области. Конечно, таким командам, как «Тосно» в Лиге чемпионов делать нечего. Им бы побольше денег заработать в Кубке России, как я обозначил в начале нашего разговора. Но, как редкое исключение, такие команды порой выигрывают Кубок. Конечно, если все будет так, как предлагает Прядкин, такие команды, как «Тосно», до финала не дойдут. Более слабым командам там делать уже будет нечего.- Жду, что спартаковцы хорошо подготовятся. Как бы мы ни критиковали их сейчас, но это команда, которая должна быть конкурентоспособной, по-моему. Иначе зачем за нее болеть и страдать? Тем более такие большие переживания вредны для моего здоровья. Поэтому надеюсь, что в команде найдутся умные головы, и Кононов будет работать в правильном направлении, и купят еще кого-то в трансферное окно. Покупать надо приличных футболистов, если спартаковцы хотят продемонстрировать сильную игру. И в среднюю линию, и в центральную зону. Но там определятся, что именно нужно - в клубе за выполнение этих обязанностей у людей хорошие контракты по штатному расписанию. Если продали Зе Луиша и Промеса - найдите им равноценную замену. Если команда останется такой, какая она сейчас, не будет она конкурентоспособной - в футбол не оловянные солдатики играют.- Ну, это два человека, которые остались в команде. Я имею в виду не как штатные единицы, а остались пофамильно и по игровому статусу. Это футболисты сборной, основные игроки, серьезные фигуры в команде. Поэтому и в «Спартаке» они должны вести за собой команду. Вопрос только в том, кого именно вести? Так что опять же нужно усиливаться. Надо кого-то в помощь Понсе и Адриано приглашать. К тому же, мы пока не знаем, что собой представляет Понсе. Давайте посмотрим на него в деле. Первый тур в какой-то степени откроет нам глаза, на что способен «Спартак». Они играют с дебютантом, там не менее это команда, которая каждый день укрепляется хорошими игроками.Виктория Яковлева,