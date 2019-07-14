Девушка Луиса Адриано ответила на критику фаната "Спартака"

Екатерина Дорожко, девушка бразильского нападающего "Спартака" Луиса Адриано, ответила на критику фаната красно-белых.Адриано в своём инстаграме опубликовал фотографию вместе с Дорожко, на которой они нарядились в русские народные костюмы, подписав её: "Отчего так в России берёзы шумят?"Это не понравилось одному из болельщиков "Спартака", который позволил себе критический комментарий: "Ты давай голы забивай. Берёзы ему шумят. Либо вали из команды. Как связался со своей бабой, так совсем играть перестал".Дорожко в ответ написала фанату в комментариях: "Спокойствие, только спокойствие! Сезон только начался".