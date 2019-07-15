Эдуардо Докампо: у "Рубина" есть определенная психологическая проблема. Надеюсь, мы ее исправим

Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо поделился впечатлениями от ничейного матча с "Локомотивом".
"Незабитый пенальти? Для команды это хорошо. Но я считаю, что там не должно было быть пенальти. У нас было преимущество в этой ситуации.
Хвича сыграл хорошо, но пока не готов выступать все 90 минут.
У Подберезкина, думаю, дело в сильной усталости. Серьезной травмы у него нет.
Все хотели выиграть, естественно. Команда соперника играла очень хорошо. Против Миранчука, владеющего мячом, было очень тяжело играть. Есть определенная психологическая проблема, когда не добиваешься нужного результата. Но, надеюсь, в будущем мы это исправим", - цитирует Докампо Sport24.ru.