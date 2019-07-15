В "Локомотиве" рассказали о состоянии Смолова

В московском "Локомотиве" рассказали о состоянии нападающего Фёдора Смолова, который из-за повреждения не попал в заявку на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином".
"Со Смоловым всё хорошо. Он почувствовал небольшое напряжение в мышце, поэтому медицинский штаб решил перестраховаться и сделать всё необходимое – провести медобследование, УЗИ и МРТ. Он пропустит только сегодняшний матч, также отдохнёт день завтра, а после уже вернётся в общую группу и будет готовиться к следующей игре", - цитирует пресс-службу "Локомотива" "Чемпионат.сом".