Александр Егоров: в РПЛ нет стадионов, где нельзя бы было использовать ВАР

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал возможность использования ВАР на конкретных стадионах премьер-лиги во 2-м туре чемпионата России.– Сегодня мы отправили заявку на ВАР, – сказал Егоров на пресс-конференции. – В зависимости от того, получим мы разрешение или нет, будем решать, на каких матчах конкретно будет использоваться система. Нам надо назначить сначала главных арбитров, потом судей ВАР. Запрос отправили сегодня, не знаю, когда мы получим ответ. Как вы помните, мы дебютировали, когда получили разрешение накануне вечером.– Думаю, таких стадионов в премьер-лиге нет.– Я руковожу арбитрами, поэтому по финансам ответить не могу.