Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу над "Оренбургом" (2:1) в рамках второго тура чемпионата России:
- Было важно после той оплеухи, которую мы получили в Самаре, одержать победу. У нас был хороший настрой на игру. Мы достаточно хорошо двигались. Всю игру, считаю, держали под контролем. Если бы не пропустили обидный гол, чувствовали бы себя увереннее. Во втором тайме у нас были предпосылки, чтобы комфортнее закончить.
- Сегодня играли в три центральных защитника, хотя всю предсезонку действовали в четыре. Почему?
- Всю предсезонку у нас не было Марио Фернандеса. И в целом были ограничения по составу. Более удобно, учитывая характеристики наших игроков, действовать таким образом. Марио всегда играет выше полузащитников, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info
Гончаренко: было важно после той оплеухи, которую мы получили в Самаре, одержать победу
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