ЦСКА зажигает в атаке, но с такой обороной далеко не уехать

? «Оренбург» терпит второе поражение на старте сезона с одинаковым счётом. ЦСКА одерживает первую победу в чемпионате.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЦСКАОренбург pic.twitter.com/yqtBRAirKw — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 20, 2019

Матч второго тура был очень важен и для ЦСКА , и для «Оренбурга». Обе команды стартовали с поражений, поэтому нужно было набирать очки и выправлять ситуацию. Естественно, что фаворитом был ЦСКА, который в межсезонье практически не терял игроков основы, чего не скажешь об «Оренбурге». После удачного сезона Владимир Федотов лишился многих лидеров, а уход Алексея Сутормина и вовсе стал невосполнимой потерей. В итоге «Оренбург» превратился едва ли не в главного аутсайдера сезона, что пока походе на правду.ЦСКА начал матч не слишком активно, сосредоточившись на владении мячом. С этим компонентом у «армейцев» явно проблем не было, к финальному свистку показатели владения составляли 65 против 35 процентов в пользу ЦСКА.Если «армейцы» не спешно развивали свои атаки, то план «Оренбурга» на игру не был понятен. Виктор Гончаренко регулярно подгонял своих подопечных, чтобы они придумывали что-то интересное у чужих ворот. В первые полчаса ЦСКА нанёс лишь три удара по воротам, что вряд ли могло устраивать Гончаренко. У «Оренбурга» ударов не было вовсе! Более того, «Оренбург» фактически играл на отбой. За первые 30 минут игры гости сделали 14 выносов, у ЦСКА их не было вообще.ЦСКА здорово прибавил в концовке тайма. Возможно, сказалась усталость соперника. «Оренбург» стал позволять хозяевам слишком много. В итоге сперва Никола Влашич здорово сыграл в чужой штрафной, пробив точно в дальний угол. А ещё менее чем через 10 минут москвичи разыграли первоклассную комбинацию со «стеночками», которую эффектным ударом закончил Арнор Сигурдссон.[media=

ЦСКА - Оренбург. 2:0. Арнор Сигурдссон, Российская Премьер-Лига, 2 тур 20.07.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube]



Вообще, в эти минуты казалось, что ЦСКА сегодня разгромит соперника. Но против москвичей сыграли проблемы в обороне. Ещё до перерыва хозяева позволили Никите Малярову затолкать мяч в ворота и возродить интригу.



У «Оренбурга» явные проблемы



Удивительно, но даже забитый мяч не оживил игру гостей. «Оренбург» так и не сумел толком ничего придумать у чужих ворот. Скорее, гости во втором тайме всеми силами стремились сохранить счёт, позволяющий рассчитывать на финальный штурм. У ЦСКА было немало возможностей, чтобы снять все вопросы о победителе, но вместо этого москвичи оставили решение вопроса трёх очков на добавленные минуты.



Такой подход едва не обернулся боком. «Оренбург» в концовке напомнил о себе и пошёл вперёд большими силами. И уже в компенсированное время гости заставили Акинфеева по настоящему включиться в игру: голкипер москвичей спал свою команду, вытащив мяч из под перекладины после удара Деспотовича.



На заключительный угловой в чужую штрафную прибежал и голкипер «Оренбурга» Довбня. Москвичи «пожарили» в штрафной, а затем ещё и запороли выход на пустые ворота соперника. К слову, удар Джорджевича был лишь вторым в активе «Оренбурга» в этом матче. Первый нанёс уже упомянутый Маляров! Получается, что ЦСКА едва не пропустил два мяча после двух ударов.



К сожалению, «Оренбург» пока совсем не впечатляет. Пока команда Владимира Федотова, которая в прошлом сезоне радовала ясным тактическим рисунком, играет в совершенно непонятный футбол. Статистика в виде двух ударов в створ за матч является наглядным показателем.





Тепловая карта. Слева - ЦСКА, справа - "Оренбург"Матч запомнился ещё одним любопытным моментом. В середине второго тайма защитник «Оренбурга» Аюпов грубов врезался в ноги Марио Фернандесу. Российский бразилец тут же схватился за ноги, эпизод был действительно страшным. Удивительно, но арбитр в итоге показал Аюпову лишь жёлтую карточку, хотя эпизод явно заслуживал удаления игрока «Оренбурга».Естественно, что сам Фернандес остался крайне недоволен этим решением. В апреле защитник ЦСКА был удалён за похожий эпизод в матче всё с тем же «Оренбургом». Видимо, судья исходил из того, что бразилец не получил тяжёлой травмы и тут же поднялся на ноги. После матча об эпизоде практически никто не вспоминал, но можно представить, какой бы разразился скандал, если бы москвичи не победили.Влашич, 30, Сигрудссон, 38, Маляров, 40Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 87), Чалов.Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Маляров (Фамейе, 79), Аюпов (Афонин, 75), Мишкич, Рикарду (Чуканов, 83), Деспотович.Шахов, 53, Аюпов, 72, Акинфеев, 72, Терехов, 80, Сигурдссон, 80, Ахметов, 87.