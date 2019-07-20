ЦСКА зажигает в атаке, но с такой обороной далеко не уехать

? «Оренбург» терпит второе поражение на старте сезона с одинаковым счётом. ЦСКА одерживает первую победу в чемпионате.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЦСКАОренбург pic.twitter.com/yqtBRAirKw— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 20, 2019
ЦСКА начал матч не слишком активно, сосредоточившись на владении мячом. С этим компонентом у «армейцев» явно проблем не было, к финальному свистку показатели владения составляли 65 против 35 процентов в пользу ЦСКА.
Если «армейцы» не спешно развивали свои атаки, то план «Оренбурга» на игру не был понятен. Виктор Гончаренко регулярно подгонял своих подопечных, чтобы они придумывали что-то интересное у чужих ворот. В первые полчаса ЦСКА нанёс лишь три удара по воротам, что вряд ли могло устраивать Гончаренко. У «Оренбурга» ударов не было вовсе! Более того, «Оренбург» фактически играл на отбой. За первые 30 минут игры гости сделали 14 выносов, у ЦСКА их не было вообще.
Выносы мяча в первые 30 минут игры
ЦСКА здорово прибавил в концовке тайма. Возможно, сказалась усталость соперника. «Оренбург» стал позволять хозяевам слишком много. В итоге сперва Никола Влашич здорово сыграл в чужой штрафной, пробив точно в дальний угол. А ещё менее чем через 10 минут москвичи разыграли первоклассную комбинацию со «стеночками», которую эффектным ударом закончил Арнор Сигурдссон.
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ЦСКА - Оренбург. 2:0. Арнор Сигурдссон, Российская Премьер-Лига, 2 тур 20.07.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube]
Вообще, в эти минуты казалось, что ЦСКА сегодня разгромит соперника. Но против москвичей сыграли проблемы в обороне. Ещё до перерыва хозяева позволили Никите Малярову затолкать мяч в ворота и возродить интригу.
У «Оренбурга» явные проблемы
Удивительно, но даже забитый мяч не оживил игру гостей. «Оренбург» так и не сумел толком ничего придумать у чужих ворот. Скорее, гости во втором тайме всеми силами стремились сохранить счёт, позволяющий рассчитывать на финальный штурм. У ЦСКА было немало возможностей, чтобы снять все вопросы о победителе, но вместо этого москвичи оставили решение вопроса трёх очков на добавленные минуты.
Такой подход едва не обернулся боком. «Оренбург» в концовке напомнил о себе и пошёл вперёд большими силами. И уже в компенсированное время гости заставили Акинфеева по настоящему включиться в игру: голкипер москвичей спал свою команду, вытащив мяч из под перекладины после удара Деспотовича.
На заключительный угловой в чужую штрафную прибежал и голкипер «Оренбурга» Довбня. Москвичи «пожарили» в штрафной, а затем ещё и запороли выход на пустые ворота соперника. К слову, удар Джорджевича был лишь вторым в активе «Оренбурга» в этом матче. Первый нанёс уже упомянутый Маляров! Получается, что ЦСКА едва не пропустил два мяча после двух ударов.
К сожалению, «Оренбург» пока совсем не впечатляет. Пока команда Владимира Федотова, которая в прошлом сезоне радовала ясным тактическим рисунком, играет в совершенно непонятный футбол. Статистика в виде двух ударов в створ за матч является наглядным показателем.
Тепловая карта. Слева - ЦСКА, справа - "Оренбург"
Кейс Фернандеса
Матч запомнился ещё одним любопытным моментом. В середине второго тайма защитник «Оренбурга» Аюпов грубов врезался в ноги Марио Фернандесу. Российский бразилец тут же схватился за ноги, эпизод был действительно страшным. Удивительно, но арбитр в итоге показал Аюпову лишь жёлтую карточку, хотя эпизод явно заслуживал удаления игрока «Оренбурга».
Естественно, что сам Фернандес остался крайне недоволен этим решением. В апреле защитник ЦСКА был удалён за похожий эпизод в матче всё с тем же «Оренбургом». Видимо, судья исходил из того, что бразилец не получил тяжёлой травмы и тут же поднялся на ноги. После матча об эпизоде практически никто не вспоминал, но можно представить, какой бы разразился скандал, если бы москвичи не победили.
Чемпионат России
2 тур
Голы: Влашич, 30, Сигрудссон, 38, Маляров, 40
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 87), Чалов.
"Оренбург": Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Маляров (Фамейе, 79), Аюпов (Афонин, 75), Мишкич, Рикарду (Чуканов, 83), Деспотович.
Предупреждения: Шахов, 53, Аюпов, 72, Акинфеев, 72, Терехов, 80, Сигурдссон, 80, Ахметов, 87.