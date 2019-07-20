Арнор Сигурдссон: "Оренбург" не успевал за нами Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал победу над "Оренбургом" (2:1) в рамках второго тура чемпионата России Фото: официальный сайт ЦСКА

- Со мной все хорошо. Удар по голове оказался не таким серьёзным, как показалось.



"Оренбург" сегодня не успевал сегодня за нами. Будем в будущем внедрять в игру смену позициями с Влашичем. В моменте с моим забитым голом, мы с Влашичем и Чаловым сыграли очень хорошо, показали хороший уровень. Это можно назвать качеством, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info