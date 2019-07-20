Играли лучше, а результат хуже. Почему "Спартак" не смог победить "Ростов"?

Перестановки Кононова и провал Чернова

Бакаев - топ. Шмурнов напрасно не согласен с тем, что он был лучшим

Айртон - главный виновник пропущенных "Спартаком" голов

Максименко - в порядке. Его сейв на 43-й минуте - фантастика!

Левников и не назначенные в ворота "Спартака" пенальти. Что скажет Егоров?

Okko действительно купила права не на ту Премьер-Лигу. Российский чемпионат в эту субботу выдал зрелище не менее шикарное, чем мы привыкли видеть в Англии. Матч "Ростова" и "Спартака" был вишенкой на праздничном торте, и как же приятно, что эта вишенка оказалась настолько вкусной. Да, "красно-белые" не удержали победу. Их болельщики наверняка снова будут критиковать команду, но разве будет кто-то спорить, что их любимцы сегодня сыграли намного лучше, чем в первом туре?Олег Кононов сделал вывод из не самой качественной игры с "Сочи" и убрал из состава тех, кто его разочаровал. Ломовицкий, Джано и Рассказов уступили свое место Понсе, Гулиеву и Ещенко. Последнему, правда, из-за травмы пришлось покинуть поле еще в начале матча, но все равно заменивший его Рассказов выходил на поле уже с пониманием, что тренер был им недоволен неделю назад, и с пониманием, что сегодня нужно ответственнее относится к своим обязанностям.Карпин победный состав менять не стал, но это не во всем принесло свой результат. В частности, провальной игра получилась для Чернова. Левый защитник "Ростова" напрямую причастен к обоим пропущенным голам. В первом он очень не аккуратно сыграл против Бакаева и привез пенальти. Во втором он сначала в борьбе с тем же Бакаевым выбил мяч на совсем не обязательный угловой, а затем при подаче абсолютно вчистую проиграл борьбу Джикии. Если в следующей встрече Чернов окажется на скамейке запасных, думаю, никто не удивится.Впрочем, на проблемы "Ростова" на левом фланге обороны можно посмотреть и с другой точки зрения. С точки зрения Бакаева. Зелимхан провел хороший матч. Практически все моменты "Спартака" стали следствием его активности. Мы уже сказали про заработанный пенальти и про заработанный предголевой угловой. А теперь напомним, например, про шикарную передачу на Понсе, про пас на Жиго, после которого Самуэль попал в штангу, а также про несколько опасных ударов в исполнении Бакаева.При этом, конечно, не только Зелимхан повлиял на впечатление о "Спартаке". Все игроки группы атаки сегодня выглядели лучше, чем неделю назад. Безусловно, в концовке встречи "красно-белые" были не так активны на чужой половине поля и больше сосредоточились на обороне. Кононов уже заявил, что это было ошибкой, и что его подопечные не должны были так действовать. Но все-таки по сравнению с первым туром мы увидели прогресс в атакующих действиях - в движении, в прессинге, в задумках и в креативности отдельных игроков.Над обороной, как кажется, Олегу Георгиевичу нужно поработать побольше, чем над атакой. По крайней мере, и в игре против "Сочи", и в игре против "Ростова" "Спартак" позволял сопернику достаточно много. Сейчас хочется отдельно разобрать пропущенные "красно-белыми" голы. В них велик соблазн обвинить игроков, которые были на первом плане, но полезно будет обратить внимание и на действия одного конкретного футболиста. Далее - речь об Айртоне.Первый гол "Ростова" предварял забег Жиго в чужую штрафную. Но заметьте, француз успел вернуться и более-менее навязать сопротивление Ионову. Куда более важную роль здесь сыграл Айртон. Во-первых, он потерял мяч на чужой половине поля и положил начало атаке соперника. Во-вторых, бразилец медленно возвращался назад, и именно это позволило Байрамяну оказаться абсолютно одному в зоне, где должен был находиться левый защитник "Спартака".Второй гол "Ростова" с первого взгляда стал возможен после неудачного подката Рассказова, который позволил Еременко спокойно сделать точный пас на Зуева. Но посмотрите, с чего началась атака "ростовчан". Айртон на левом фланге проигрывает борьбу Шомуродову, который моментально смещается в центр и переводит мяч на Еременко. При этом бразилец по ситуации решает занять место центрального защитника, Джикия остается крайним в линии, и эта перестановка оставляет в одиночестве на дальней штанге Зуева. На мой скромный взгляд, Айртон - худший игрок "Спартака" в сегодняшнем матче.А звание лучшего, вне всяких сомнений, с Бакаевым должен разделить Максименко. Молодой вратарь "красно-белых" сделал очень много сейвов и играл весьма уверенно. Одно только его спасение на исходе первого тайма будет претендовать на звание лучшего в туре. Да, "Спартак" пропустил два гола, но что в тех эпизодах мог сделать Максименко? Мне кажется, Александр сделал все, чтобы сыграть "на ноль", но его партнеры ему в этом не помогли. Тем не менее, болельщиков столичного клуба должен радовать тот факт, что с вратарской линией, несмотря на все трансферные слухи, у них сейчас все в порядке.В заключение поговорим о судьях. После матча с "Сочи" глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров признал, что Москалев делал ошибки в пользу "Спартака". Интересно будет послушать его после поездки "красно-белых" в Ростов-на-Дону. Сегодня было несколько моментов, когда главный арбитр встречи Кирилл Левников принимал спорные решения, и все они, так случилось, были в пользу команды Кононова. Не будем выносить однозначные вердикты, оставим это дело профессиональным арбитрам. Но давайте перечислим моменты, которые вызывают вопросы.Пенальти в ворота "Ростова", полагаю, вы согласитесь, к таковым не относится - Чернов действительно сфолил на Бакаеве. А вот не было ли нарушения правил со стороны Ещенко на 13-й минуте, когда в штрафной "Спартака" оказался на газоне Норманн? Не было ли пенальти, когда в конце первого тайма упал Ионов? Не было ли пенальти хотя бы в одном из двух эпизодов на 59-й минуте, когда сначала после контакта с Понсе упал Норманн, а затем после контакта с Фернандо упал Чистяков? И не должен ли был получить вторую желтую карточку за несколько секунд до своей замены Бакаев? Будем ждать ответы Александра Егорова на эти вопросы.P.S. "Ростов", музыка из "Крутого пике" после забитых голов - это шикарная идея и шикарное продолжение темы со сбитым летчиком!