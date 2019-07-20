Играли лучше, а результат хуже. Почему "Спартак" не смог победить "Ростов"?

Перестановки Кононова и провал Чернова
Олег Кононов сделал вывод из не самой качественной игры с "Сочи" и убрал из состава тех, кто его разочаровал. Ломовицкий, Джано и Рассказов уступили свое место Понсе, Гулиеву и Ещенко. Последнему, правда, из-за травмы пришлось покинуть поле еще в начале матча, но все равно заменивший его Рассказов выходил на поле уже с пониманием, что тренер был им недоволен неделю назад, и с пониманием, что сегодня нужно ответственнее относится к своим обязанностям.
Карпин победный состав менять не стал, но это не во всем принесло свой результат. В частности, провальной игра получилась для Чернова. Левый защитник "Ростова" напрямую причастен к обоим пропущенным голам. В первом он очень не аккуратно сыграл против Бакаева и привез пенальти. Во втором он сначала в борьбе с тем же Бакаевым выбил мяч на совсем не обязательный угловой, а затем при подаче абсолютно вчистую проиграл борьбу Джикии. Если в следующей встрече Чернов окажется на скамейке запасных, думаю, никто не удивится.
Бакаев - топ. Шмурнов напрасно не согласен с тем, что он был лучшим
Впрочем, на проблемы "Ростова" на левом фланге обороны можно посмотреть и с другой точки зрения. С точки зрения Бакаева. Зелимхан провел хороший матч. Практически все моменты "Спартака" стали следствием его активности. Мы уже сказали про заработанный пенальти и про заработанный предголевой угловой. А теперь напомним, например, про шикарную передачу на Понсе, про пас на Жиго, после которого Самуэль попал в штангу, а также про несколько опасных ударов в исполнении Бакаева.
При этом, конечно, не только Зелимхан повлиял на впечатление о "Спартаке". Все игроки группы атаки сегодня выглядели лучше, чем неделю назад. Безусловно, в концовке встречи "красно-белые" были не так активны на чужой половине поля и больше сосредоточились на обороне. Кононов уже заявил, что это было ошибкой, и что его подопечные не должны были так действовать. Но все-таки по сравнению с первым туром мы увидели прогресс в атакующих действиях - в движении, в прессинге, в задумках и в креативности отдельных игроков.
Айртон - главный виновник пропущенных "Спартаком" голов
Над обороной, как кажется, Олегу Георгиевичу нужно поработать побольше, чем над атакой. По крайней мере, и в игре против "Сочи", и в игре против "Ростова" "Спартак" позволял сопернику достаточно много. Сейчас хочется отдельно разобрать пропущенные "красно-белыми" голы. В них велик соблазн обвинить игроков, которые были на первом плане, но полезно будет обратить внимание и на действия одного конкретного футболиста. Далее - речь об Айртоне.
Первый гол "Ростова" предварял забег Жиго в чужую штрафную. Но заметьте, француз успел вернуться и более-менее навязать сопротивление Ионову. Куда более важную роль здесь сыграл Айртон. Во-первых, он потерял мяч на чужой половине поля и положил начало атаке соперника. Во-вторых, бразилец медленно возвращался назад, и именно это позволило Байрамяну оказаться абсолютно одному в зоне, где должен был находиться левый защитник "Спартака".
Второй гол "Ростова" с первого взгляда стал возможен после неудачного подката Рассказова, который позволил Еременко спокойно сделать точный пас на Зуева. Но посмотрите, с чего началась атака "ростовчан". Айртон на левом фланге проигрывает борьбу Шомуродову, который моментально смещается в центр и переводит мяч на Еременко. При этом бразилец по ситуации решает занять место центрального защитника, Джикия остается крайним в линии, и эта перестановка оставляет в одиночестве на дальней штанге Зуева. На мой скромный взгляд, Айртон - худший игрок "Спартака" в сегодняшнем матче.
Максименко - в порядке. Его сейв на 43-й минуте - фантастика!
А звание лучшего, вне всяких сомнений, с Бакаевым должен разделить Максименко. Молодой вратарь "красно-белых" сделал очень много сейвов и играл весьма уверенно. Одно только его спасение на исходе первого тайма будет претендовать на звание лучшего в туре. Да, "Спартак" пропустил два гола, но что в тех эпизодах мог сделать Максименко? Мне кажется, Александр сделал все, чтобы сыграть "на ноль", но его партнеры ему в этом не помогли. Тем не менее, болельщиков столичного клуба должен радовать тот факт, что с вратарской линией, несмотря на все трансферные слухи, у них сейчас все в порядке.
Левников и не назначенные в ворота "Спартака" пенальти. Что скажет Егоров?
В заключение поговорим о судьях. После матча с "Сочи" глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров признал, что Москалев делал ошибки в пользу "Спартака". Интересно будет послушать его после поездки "красно-белых" в Ростов-на-Дону. Сегодня было несколько моментов, когда главный арбитр встречи Кирилл Левников принимал спорные решения, и все они, так случилось, были в пользу команды Кононова. Не будем выносить однозначные вердикты, оставим это дело профессиональным арбитрам. Но давайте перечислим моменты, которые вызывают вопросы.
Пенальти в ворота "Ростова", полагаю, вы согласитесь, к таковым не относится - Чернов действительно сфолил на Бакаеве. А вот не было ли нарушения правил со стороны Ещенко на 13-й минуте, когда в штрафной "Спартака" оказался на газоне Норманн? Не было ли пенальти, когда в конце первого тайма упал Ионов? Не было ли пенальти хотя бы в одном из двух эпизодов на 59-й минуте, когда сначала после контакта с Понсе упал Норманн, а затем после контакта с Фернандо упал Чистяков? И не должен ли был получить вторую желтую карточку за несколько секунд до своей замены Бакаев? Будем ждать ответы Александра Егорова на эти вопросы.
P.S. "Ростов", музыка из "Крутого пике" после забитых голов - это шикарная идея и шикарное продолжение темы со сбитым летчиком!