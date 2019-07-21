Николай Заболотный – журналисту: вы вообще футбол смотрите?

Голкипер ФК "Сочи" Николай Заболотный резко отреагировал на вопросы журналиста после поражения от питерского "Зенита" и досрочно покинул микст-зону.



– Впечатления от игры положительные, – позитивно начал футболист. – Очень приятно, что сегодня пришло столько много людей. Конечно, после ФНЛ непривычно видеть столько народа, но тем не менее. Надеюсь, что так теперь будет с каждым матчем?



– Как участник событий, скажите: могли бы вы что-то сделать, чтобы предотвратить выход один на один. Например, выйти раньше из ворот?

– Вы футбол смотрели?



– Да, конечно.

– И вы хотите сказать, что должен был там выходить?



– А скажите, пожалуйста, когда пенальти пробил Азмун, вы старались действовать по мячу или по игроку?

– Если бы я действовал по мячу, я бы остался на месте. Вы вообще футбол смотрите?



Источник: www.rusfootball.info