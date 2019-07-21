Голкипер ФК "Сочи" Николай Заболотный резко отреагировал на вопросы журналиста после поражения от питерского "Зенита" и досрочно покинул микст-зону.
– Впечатления от игры положительные, – позитивно начал футболист. – Очень приятно, что сегодня пришло столько много людей. Конечно, после ФНЛ непривычно видеть столько народа, но тем не менее. Надеюсь, что так теперь будет с каждым матчем?
– Как участник событий, скажите: могли бы вы что-то сделать, чтобы предотвратить выход один на один. Например, выйти раньше из ворот?
– Вы футбол смотрели?
– Да, конечно.
– И вы хотите сказать, что должен был там выходить?
– А скажите, пожалуйста, когда пенальти пробил Азмун, вы старались действовать по мячу или по игроку?
– Если бы я действовал по мячу, я бы остался на месте. Вы вообще футбол смотрите?
Источник: www.rusfootball.info
Николай Заболотный – журналисту: вы вообще футбол смотрите?
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