Владимир Обухов: "Сочи" надо забить в РПЛ хоть один гол, чтобы психологически стало легче

Нападающий ФК "Сочи" Владимир Обухов – о неутешительных для его команды результатах в матче против питерского "Зенита".



– Первый домашний матч в РПЛ какие оставил впечатления?

– Хороший и очень качественный соперник, который реализовал свои моменты. Нам это, к сожалению, не удалось, поэтому мы проиграли.



– Можно ли сказать, что городу повезло, и первый домашний матч выпал сразу на действующего чемпиона, но клубу не очень – мощные соперники на старте сезона: "Спартак" и "Зенит"? Можно жаловаться на календарь?

– Рано или поздно все равно пришлось бы с ними играть. Поэтому разницы нет.



– Сейчас команда лучше себя физически ощущает, чем в первом туре? Как проходит набор физических кондиций?

– От игры к игре прибавляем. Стараемся, работаем на тренировках. Думаю, дальше будет лучше.



– Понятно, что подвела реализация – моменты были. Какой, на ваш взгляд, самый опасный момент был со стороны вашей команды?

– Да несколько моментов было: у Вани Новосельцева, у Жени Песегова. Я думаю, нам нужно забить в РПЛ хотя бы один гол, чтобы психологически стало легче.



– Сейчас какие были эмоции в раздевалке? Подвели итоги игры?

– Никаких итогов пока не подводили. Какие эмоции? Проиграли – очень плохие.



– Обиднее было проиграть так "Спартаку" или сегодня "Зениту"?

– Разницы нет, проиграли 1:0 или 100:0. Это все равно очков не принесло, поэтому плохое настроение.



– Два поражения подряд для дебютанта лиги – это трагедия?

– Да никакой трагедии нет. Чемпионат длинный, поэтому надо будет дальше набирать очки.



– Не напрягали разговоры, что ФК "Сочи" – это стабильный поставщик 6 очков для "Зенита" в сезоне на фоне переходов игроков? Что хотите ответить таким людям?

– Да ничего не хочется отвечать, потому что всегда такие разговоры были и будут. Это не касается футболиста, он должен выполнять свои задачи на поле, делать работу.



– Ощущается, что у "Зенита" очень классный подбор футболистов, и играть с ними сложно?

– Ну, действительно очень классная команда. Тяжело против них играть. Видите сами, что полумоменты они реализуют, а мы пока что нет.



Источник: www.rusfootball.info