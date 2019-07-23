Дмитрий Назаров выложил стихотворение, посвященное событиям в Ростове

- Народ и армия — едины, кто не согласен, тот соврёт,
Поэтому нельзя дубиной дубасить собственный народ.
Болельщики чужой команды хоть москвичи, но не враги,
Поэтому не надо в гланды совать тупые сапоги.
Как это страшно и нелепо без сострадания в форму влезть,
Ведь униформа — это скрепы хранить достоинство и честь.
Беречь бесстрашно и умело наследье звёзд, и эполет
Не надо красить красно-белый, в кроваво-красный ровный цвет.
Народ с полицией едины, Россия — славный, общий дом.
Не надо нас лупить дубиной, не то "Дубинушку" споём, - прочитал Назаров