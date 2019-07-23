Дмитрий Назаров выложил стихотворение, посвященное событиям в Ростове

Известный артист театра и кино, а также болельщик московского "Спартака" Дмитрий Назаров прочитал ещё одно стихотворение, связанное с футболом. На этот раз Назаров коснулся инцидента, который произошёл после матча второго тура "Ростов" - "Спартак":- Народ и армия — едины, кто не согласен, тот соврёт,Поэтому нельзя дубиной дубасить собственный народ.Болельщики чужой команды хоть москвичи, но не враги,Поэтому не надо в гланды совать тупые сапоги.Как это страшно и нелепо без сострадания в форму влезть,Ведь униформа — это скрепы хранить достоинство и честь.Беречь бесстрашно и умело наследье звёзд, и эполетНе надо красить красно-белый, в кроваво-красный ровный цвет.Народ с полицией едины, Россия — славный, общий дом.Не надо нас лупить дубиной, не то "Дубинушку" споём, - прочитал Назаров