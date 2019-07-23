Дмитрий Назаров выложил стихотворение, посвященное событиям в Ростове

Известный артист театра и кино, а также болельщик московского "Спартака" Дмитрий Назаров прочитал ещё одно стихотворение, связанное с футболом. На этот раз Назаров коснулся инцидента, который произошёл после матча второго тура "Ростов" - "Спартак":

- Народ и армия — едины, кто не согласен, тот соврёт,

Поэтому нельзя дубиной дубасить собственный народ.

Болельщики чужой команды хоть москвичи, но не враги,

Поэтому не надо в гланды совать тупые сапоги.

Как это страшно и нелепо без сострадания в форму влезть,

Ведь униформа — это скрепы хранить достоинство и честь.

Беречь бесстрашно и умело наследье звёзд, и эполет

Не надо красить красно-белый, в кроваво-красный ровный цвет.

Народ с полицией едины, Россия — славный, общий дом.

Не надо нас лупить дубиной, не то "Дубинушку" споём, - прочитал Назаров


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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Спартак Ростов Назаров
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