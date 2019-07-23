Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан прокомментировал свой переход в самарский клуб:
- Решение покинуть "Ростов", конечно, решение было тяжёлым. Но я не видел, что могу там играть, поэтому решил помочь "Крыльям". Я чувствую в себе силы, чтобы играть и приносить пользу команде. Я рад находиться здесь. Цели – добиваться положительных результатов, это самое главное. Ближайшая цель – это следующая игра. Не будем так далеко смотреть. "Крылья Советов" – команда, где играло множество известных футболистов. Тихонов, Бобёр, Корниленко и можно много кого назвать. Самара принимала матчи Чемпионата Мира, так что город на слуху.
То, что ранее работал с Миодрагом Божовичем в "Ростове", повлияло на переход именно в Самару. Мы 2,5 года работали с Божовичем, выиграли Кубок России, достаточно хорошо знакомы. Мы хорошо общались и понимали друг друга, поэтому, я думаю, проблем у нас не будет. Я знаю его требования, выполнял их в "Ростове", теперь буду стараться делать это в "Крыльях". Общаюсь с Раду Гынсарём – мы знакомы по сборной Молдавии. А так близко не знаком, но по чемпионату России со многими перед матчами общались. Будем знакомиться ещё.
Я хотел номер 84, но он занят, поэтому взял 8. Мне он нравится. Был свободным, я его взял. Я прошёл с "Ростовом" сборы, тренировался, играл и чувствую себя готовым. Нужно просто притереться к команде и понять, как ребята играют. Думаю, это не будет проблемой. Знаю, что Божович предпочитает атакующий футбол. Я моментами смотрел игру "Крыльев" с ЦСКА и целиком – матч с "Арсеналом". Команда сейчас новая, все притрутся друг к другу и всё будет хорошо, - приводит слова игрока официальный сайт "Крыльев Советов".
Гацкан о том, почему ушёл из "Ростова": я не видел, что могу там играть
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