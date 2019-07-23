Генеральный директор "Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о том, как в команде оказался Александр Гацкан:
- Нам очень нужен был этот футболист. Наш выбор пал на Гацкана в первую очередь из-за его громадного опыта игре в Премьер-лиге. Плюс, это игрок с очень сильным характером. Это тоже немаловажно.
Переговоры проходили легко. Ни с какими проблемами мы не столкнулись.
Трансферная кампания "Крыльев" не закончена. Трансферы еще будут, - приводит слова Шашкова sport24.
Гендир "Крыльев": трансферы ещё будут
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