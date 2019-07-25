Спортивный директор "Динамо" прокомментировал новый трансфер:
— Нас устраивает уровень Клинтона. Он может сыграть как выдвинутого нападающего, так и поддержать атаку с фланга. У него хороший послужной список клубов, за которые он выступал. Клинтон — быстрый, креативный игрок, выступает за сборную своей страны, провел все игры на минувшем Кубке Африки.
— Насколько сложно проходили переговоры с клубом и самим игроком?
— С клубом были тяжелые переговоры, но нам удалось найти компромисс. При переговорах с игроком приходилось летать в Марсель, убеждать его, приводить аргументы, почему Клинтон должен перейти именно в наш клуб.
Хорошо, что он нас услышал и принял предложение. Сейчас он улетел за вещами во Францию, но, надеюсь, что к матчу со «Спартаком» у нас будет еще одна полноценная боевая единица.
— Болельщики посмеиваются над Клинтоном, приводя в пример его статистику. Вам есть чем им ответить?
— Я не могу сказать, что Клинтон — это чистый страйкер, он больше поддерживает атаку команды с фланга. У него неплохая статистика во Франции, каждую третью игру он либо забивал, либо отдавал голевые передачи. Посмотрим на то, как Клинтон впишется в коллектив, - приводит слова Орещука sport24.
Роман Орещук о Н’Жи: Клинтон — не чистый страйкер
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