Первое дерби сезона. Превью 3-го тура РПЛ

«Динамо» - «Урал»
Пятница, 20:00. Матч Премьер
Пятница, 20:00. Матч Премьер
«Динамо» кошмарно не везёт на старте. Был хороший первый тайм в Туле, потом доминирование по моментам против играющего в меньшинстве «Рубина», но победы из-за всё тех же проблем (ужасной реализации) Хохлов не дождался. Поговаривают, если не победа c Екатеринбургом, главный тренер «бело-голубых» будет попрошен на выход. Неудивительно: после шумной, пусть и не самой толковой трансферной кампании, руководство ждёт иных результатов.
Финалист прошлого розыгрыша Кубка России, наоборот, жжёт и останавливаться наверняка не захочет. «Урал» пока на первом месте благодаря уничтожению «Ахмата» в прошлый уик-энд. При открытой перестрелке у хозяев шансов будет наверняка больше – попадать в ворота подопечные Парфёнова, похоже, умеют куда лучше москвичей, догадавшихся взять на место Луценко Шейдаева.
Впрочем, теперь ещё есть и Н'Жи, купленный у «Марселя». Но уже сегодня мы вряд ли его увидим, ведь только вчера объявили о трансфере.
«Уфа» - «Крылья Советов»
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Башкирцы, если сравнивать с прошлым годом, стали лучше в атаке. В минувшем сезоне у них было по 0.8 гола за матч, а в двух турах нынешнего они оформили уже четыре. Всё бы ничего, но цифры поползли вверх и в плане пропущенных мячей. Из-за этого команда Евсеева пока что не набрала ни одного очка.
Особенно обидно было с «Краснодаром». После первого тайма уфимцы вели 2:0, но получили один сразу после перерыва, были фраппированы – и в итоге уступили. «Крылья» пока так же без стабильности. После чрезвычайно мощной игры с ЦСКА был отвратительный первый тайм – и как следствие поражение – дома с «Арсеналом».
За Самару успел трижды отличиться роскошный Соболев, причём в прошлом туре форвард положил через себя. Учитывая дырявую защиту «Уфы», у него хорошие шансы укрепить лидерство в гонке бомбардиров.
«Тамбов» - «Спартак»
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Новичок премьер-лиги играет в чужом городе, но на «Спартак» народ всё равно набрался – представители «Тамбова» сообщили о том, что уже продано 20 тысяч билетов.
Обе команды в футбольном плане пока не особо радуют. Вокруг «Тамбова» больше шума из-за поведения (кто бы мог подумать?) Григоряна, который пошёл поздно вечером накануне игры с «Локо» в студию «Матч ТВ». «Спартак» вроде бы показал зубы против «Ростова», но в итоге всё равно оплошал в обороне и остался с ничьей. А если бы ещё не арбитр...
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Ко всем проблемам Кононову достался ещё и бывший коллега по штабу «Краснодара» Шалимов, который так глупо пытается замочить нынешнего тренера «Спартака», что вам наверняка станет неловко. Сначала Шалимов был недоволен речью Кононова в память умершего Черенкова и даже назвал бывшего коллегу дебилом (пост, который был опубликован в инстаграме, сейчас удалён). Все дело в том, что Кононов не совсем ловко формулировал свои мысли и поздравил усопшего с днём рождения:
- Люди скорбят, приносят гвоздики – напоминаю, что их должно быть сорок, а не сорок одна, и говорят, мы тебя помним и не забудем. Такие слова – это важно. А когда говорят, что поздравляем с днем рождения, юбилеем – нонсенс для меня. Не могу представить, что приеду на могилу к своему отцу и скажу – с днем рождения, батя! Это же реально мрак какой-то. Как вы хотите, чтобы команда с таким тренером что-то выиграла?
Я не говорю о Кононове как о тренере. Говорю как о человеке. Мне понятно, что когда он начинает говорить про традиции, про Бескова и Романцева – это все маска и пиар. Поражен таким тупизмом. Не могу представить, чтобы великим людям, связанным со «Спартаком», пришло в голову такое высказывание. Если вы не можете связать двух слов, в голове туман, то зачем ехать на публичное мероприятие? – сказал Шалимов «СЭ».
А потом шоу продолжилось в социальных сетях. Шалимов подумал, что перед ним профиль настоящего Кононова и начал с ним ругаться. Но это был фейк...
Вот расшифровка оставшейся части разговора от "Чемпионата":
kononovoleg66: Игорь, посоветую вам больше смотреть за собой и за семьёй. А за «Спартак» отвечаю я. И я его искренне люблю душой и сердцем, а не как вы. Хотите тренировать «Спартак» — тренируйте. Только не таким гнилым способом.
Шалимов: Только когда меня увидишь, не заикайся и не мычи, спартаковец хренов! А то могу расширить, какой ты тренер!!!
kononovoleg66: Я не буду с вами вступать в дискуссию. Я только освоил социальные сети, вы можете мне рассказать, почему не отправляются личные сообщения? Если вы хотите, то можете расширять. Вы понимаете, что делаете не только себе хуже, но и «Спартаку»?
Шалимов: И, кстати, на пресс-конференции больше не ходи, а то будет рекламная пауза! Я «Спартаку» могу сделать только отлично!
kononovoleg66: Я имел в виду, если Фёдор в нашей памяти, то он жив. Я как публичная личность не буду вступать в дискуссию в социальной сети. Хотите поговорить – приезжайте на публичную тренировку «Спартака».
Шалимов: Иди и умри, придурок.
Настоящий Кононов пока молчит. И, есть ощущение, совершенно правильно делает. Ввязываться в подобное - не уважать себя.
«Краснодар» - «Сочи»
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Мусаев получил на неделе мощного француза на позицию плеймейкера, но вряд ли Кабелла сумеет помочь новой команде в этом туре. Рисковать и торопиться тренеру нет смысла. Главная проблема «Краснодара» на данный момент заключается в отсутствии внятных игровых связей, так что ещё один новичок ситуацию лишь усугубит.
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«Сочи» будет сложно. Второй тайм «Краснодара» против «Уфы» показал, что команда, может, пока ещё разобщенная, но способна собраться в стрессовый момент - а это дорогого стоит.
Вообще, у двух команд, поднявшихся из ФНЛ, кошмарный календарь на старте. Команда Точилина сыграла против «Спартака» и «Зенита», теперь на очереди «Краснодар». Нет ничего преступного в том, чтобы остаться без очков против таких противников, но три поражения подряд могут стать серьёзным ударом по команде. Тем более - в самом начале сезона.
«Оренбург» - «Зенит»
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Кто-то сомневается по поводу честности «газового» дерби, ну а мы просто надеемся, что Сутормин выйдет против своих бывших партнёров и покажет, что не стоило его отдавать так дешёво. Впрочем, болельщикам «Зенита» и без заряженного Сутормина нет смысла особенно переживать перед встречей.
У команды Федотова совсем мало шансов. Цельности после летней перестройки (сменился весь центр обороны) в «Оренбурге» нет, а за счёт атаки выехать против «Зенита» всё равно, что идти с шашкой на танк. Танк по фамилии Дзюба.
Тем более «Оренбург» за всю историю противостояний с питерцами ни разу не отбирал у них очки.
«Арсенал» - «Ростов»
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Тула неплохо показала себя в двух матчах. Кое-кто успел подумать, что команда особенно и не заметила потери лидеров (ушли Джорджевич, Бакаев, Мирзов), но вот игра в Лиге Европы продемонстрировала, что всё далеко не так радужно, как могло показаться. «Арсенал» проиграл «Нефтчи», при этом выглядел совершенно беззубо. А тут надо ещё успеть восстановиться до воскресенья...
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«Ростов» меняется, становится более атакующей командой, переходит с 5-3-2 на 4-3-3, но особенных пертурбаций по этому поводу дончане вроде как не переживают. Конечно, ни одна перестройка не проходит безболезненно, но Карпин пока что идёт максимально близко к этому.
Это, конечно, радостно для болельщиков южан, но вот что-то подломиться при такой ситуации может в любой момент. С другой стороны, главное испытание старта («Спартаком») существенных проблем не выявило.
ЦСКА – «Локомотив»
Воскресенье, 19:00. Матч ТВ
Воскресенье, 19:00. Матч ТВ
«Армейцы» реабилитировались после кошмарной Самары, обыграв дома «Оренбург», хотя и на этот раз получилось не без огрехов. Слабым местом «красно-синих» всё ещё остаётся оборона, из-за которой они пропустили в прошлом туре глупый гол. А Бекао тем временем уже забил за «Удинезе»...
На этих выходных Шарлии и Васину (или наконец-то Дивееву?) придётся противостоять не деревянному Деспотовичу, а братьям Миранчукам. И Гончаренко по этому поводу наверняка тревожно.
? #CSKATV и Локо-ТВ устроили баттл между русскими бразильцами накануне #ЦСКАЛоко— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 26, 2019
Skorogovorki Battle! ???????? pic.twitter.com/rkS2g4xRN6
«Локомотив» не особо впечатлил против «Тамбова». Второй тайм и вовсе получился отвратительным, с чем не особо спорили «железнодорожники» после игры. Но это дерби, так что гадать здесь, основываясь на командных состояниях, чаще всего бессмысленно. Матчи получаются слишком эмоциональными и непредсказуемыми.
Но в последнее время в чемпионате у «Локо» получается мощнее – уже четыре очных игры в лиге ЦСКА остаётся без побед в дерби. Был Суперкубок (и победа в нём «красно-синих») в прошлом году, но это немного другая история.
«Рубин» - «Ахмат»
Понедельник, 20:00. Матч Премьер
Понедельник, 20:00. Матч Премьер
Казань, которой предрекали жалкое существование без Бердыева и вылет в ФНЛ, очень радует на старте. Причём не только с точки зрения результата, но и в плане игры. Да, с «Динамо» команде Шаронова, прямо говоря, повезло, но публика наконец-то должна собраться на «Рубин». Играть при пустых трибунах настолько резвой команде – ни в какие ворота.
От «Ахмата» непонятно чего ждать. В первом туре грозненцы по делу переиграли «Краснодар», а на прошлой неделе звонко влетели «Уралу». Всего два вопроса – какой «Ахмат» настоящий и когда мы увидим Глушакова?
Потому что пока ощущение, будто в Грозный Глушаков уехал не в футбол играть, а прятаться от судебных приставов.