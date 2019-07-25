Праздника не получилось. Бесхарактерная Тула влетела «Нефтчи»

«Нефтчи». Что было ждать от соперника?
Возможно, кое-кто в Туле собирался закидать вторую (по итогам прошлого сезона) команду Азербайджана шапками, но делать этого, очевидно, не стоило. Во-первых, туляки сами дебютировали в Лиге Европы и нескромничать в такой ситуации было как-то неуместно. Во-вторых, крепкий «Нефтчи» вполне мог попортить кровь.
С прошлого лета азербайджанскую команду тренирует итальянец Роберто Бордин. Он выводил молдавский «Шериф» в групповой этап ЛЕ и обыгрывал в нём, на секундочку, наш «Локомотив». За прошедший год он сделал «Нефтчи» прочной, организованной командой и едва не проскочил квалификацию предыдущего сезона. Тогда слегка не повезло.
Впервые в Европе
Ради важнейшей встречи в истории тульского футбола в городе продлили работу общественного транспорта. Болельщики оценили историческое достижение и забили стадион, хотя обычно на «Арсенал» ходят не очень здорово. При роскошном прошлом сезоне – лишь девятое место по лиге.
?Исторический день ??? pic.twitter.com/UO4i0wnrnM— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) July 25, 2019
Неприятность случилась с трансляцией – канал «Матч ТВ» так хотел прорекламировать сам себя, что задержался после передачи игры сборных по пляжному футболу и включился с опозданием в семь минут.
Агрессия и стандарты
«Нефтчи», как и планировалось журналистами, начал закрыто. Туляки вроде бы сразу разбежались, но, видимо, перенервничали – из-за этого продвижение затруднялось какими-то совсем нелепыми огрехами. Например, местами выпадал один из лидеров этого «Арсенала» Сергей Ткачёв. Совсем не радовал Тудорие, который был заменён уже в перерыве. Зато слева регулярно доставлял к штрафной мяч Даниил Лесовой, которого «Зенит» оставил «пушкарям» ещё на один год.
Были и объективные причины. Гости встречали активно, жёстко, местами грубо. Скоро начали соответственно отвечать и футболисты российской команды. Судья не шибко возражал и за тайм показал всего две жёлтых, хотя азербайджанская сторона заслуживала, не шутя, по предупреждению на брата.
Вся опасность «Арсенала» до перерыва возникала только после стандартов. Мог оформить второй мяч за сезон Григалава, но попал во вратаря. Комбаров забил после сброса Беляева, но оказался в офсайде, а потом бил ещё раз – но не сумел приложиться сильно. Вообще, «Арсенал» был лучше почти во всех компонентах, но конец тайма напомнил, что это никакая не гарантия, если не забивать.
Хитрий ход от Махмудова
До игры больше всего опасались Эмина Махмудова. Он воспитанник «Сатурна», мелькал даже в «Спартаке», да и вообще успел попылить в премьер-лиге. В наших краях у Махмудова сложилось не очень, и он отправился на историческую родину. В «Нефтчи» полузащитник превратился в ключевого игрока, капитана и лидера.
После одной из ошибок «Арсенал» получил контратаку. Сместившийся по ситуации на левый фланг Ткачёв не успел за Жозефом-Монроузом, а тот выдал передачу на опасно выходившего Махмудова. Все бросились тушить, играя по Эмину, от которого ждали в игре больше всего – и проворонили Федерико, оставшегося совсем одного.
Бразилец расстрелял Левашова и открыл счёт. А Махмудова, мимо которого прошёл мяч, можно было смело считать ассистентом.
Надо было включиться. Но «Арсенал» не смог
Второй тайм начался с двух замен – Черевченко снял Тудорие и Банду, заменив их на Костадинова и Луценко. Изменился и футбол: хозяева, смекнув, что главная опасность крылась в стандартах, начали чаще грузить. Но «Нефтчи» снимал вопросы за счёт желания.
Этого «Арсеналу» и не хватало. Нельзя сказать, что Тула играла совсем академично, но на фоне озверевших гостей из Азербайджана, усилия российской команды растворялись на поле. Продолжались и нарушения, на которые всё-таки следовало реагировать жёстче албанскому арбитру, потому что местами была просто жесть.
Вот, например, как идёт в отбор Махмудов. За это он получил жёлтую, хотя это чистой воды удаление. Игрок «Нефтчи» отрывается от земли, когда мяч уже уходит к другому игроку. Но судье нормально и так.
За пятнадцать минут до конца, когда «Арсенал» уже подустал, всё могло стать совсем плохо, но выручил в ближнем бою Левашов. Наверное, только к герою баннера, развернутого на старте встречи, не было вопросов. Почти сразу была ещё в нашу пользу штанга. Туляки не радовали своих фанатов совсем.
«Арсенал» играл не так мастерски, чтобы нивелировать разницу в эмоциях, а добавить в них уже просто не мог. Можно понять и Черевченко, у которого оставался только один вариант усиления атаки – выпустить Аджоева.
Первая еврокубковая игра в истории Тулы вышла комом. Несправедливым, но только самую малость. Да, все решила единственная атака «Нефтчи» в первом тайме. Но после перерыва «Арсенал» вышел на поле то ли без зубов, то ли без тестикул.
Остаётся ответный матч. Ничего - окончательно - ещё не потеряно.
Но много ли надежд на суровый азербайджанский выезд после такой игры при своих заполненных трибунах?
Фото: tulasmi.ru