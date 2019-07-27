Сергей Юран: хватит, наверное, такому клубу смешить людей

- Хочу поздравить "Тамбов". Такое ощущение, что они поменялись майками с игроками "Спартака". Это то, что я видел сегодня. И то, что я видел [в игре "Спартака"] с "Сочи".
При всём уважении - я люблю "Спартак" - парни просто вышли и победили. Могли и больше забить. У "Спартака" были штанги, но остальное что? "Тамбов" по делу обыграл. Действовали от обороны, терпели, ждали свой шанс. И в начале игры могли забивать.
["Спартаку"] так нельзя играть. При всём уважении к "Тамбову". Если сравнить бюджеты... Мы можем считать штанги, но реально на вещи смотреть нужно.
- Имеете в виду, нельзя так играть в обороне?
- Вообще [нельзя так играть]. Сколько они создали моментов? Со стандарта они попадали в штангу, правильно? Реальные розыгрыши и реальные моменты, чтобы забить, у "Спартака" были? Нет. О чём здесь ещё можно говорить.
Команда не сбалансирована? А что, 70 процентов новичков пришло? Если бы половина команды была [новых игроков], я ещё допускаю, но это на фоне "Зенита", "Локомотива", "Краснодара", ЦСКА... А "Тамбов" из первой лиги вышел. Бюджеты сравните просто.
Команда Григоряна преподнесла сюрприз? Они и "Зениту" в один мяч только уступили, и "Локомотиву". Если бы они пропускали по три-четыре гола, можно было бы говорить о сюрпризах.
После игры москвичей в первых двух турах, я предполагал, что [с "Тамбовом"] будет ничья.
Хватит, наверное, в таком клубе смешить людей. Люди приехали в Мордовию, заплатили за билеты и как они реагировали? Даже по телевидению комментатор сказал, что нельзя такие слова говорить в прямом эфире. Это адресовано игрокам "Спартака". А болельщика не обманешь. Поэтому нечего считать штанги.
- Что делать сейчас "Спартаку"?
- Нужно было делать изначально [в межсезонье]. Если ты главный тренер, должен добиваться квалифицированного усиления. Если вы не ставите больших задач, объясните это болельщикам. Они ждут чемпионства, еврокубков. Команде нужно усиление. Не знаю, почему этого не произошло.
Почему купили Понсе? Есть нападающий таранного типа, есть дриблёр, есть скоростной нападающий - разные подходят под разные философии. Зачем его брали? Не вижу его сильных сторон. Думаю, его покупали без участия главного тренера.
Нужно, как минимум, усилить четыре позиции. Три игрока - за исключением Фернандо - оборонительного плана. Ты выходишь играть с "Тамбовом", [должен] играть в атаку, а это... Не понимаю.
Rusfootball.info
Сергей Юран: хватит, наверное, такому клубу смешить людей
Бывший игрок "Спартака" Сергей Юран прокомментировал поражение "красно-белых" от "Тамбова" (0:2) в рамках третьего тура чемпионата России
Фото: Коммерсант
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