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"Родина" опубликовала состав на товарищеский матч с сербским клубом

Стал известен стартовый состав "Родины" на контрольную игру в Белграде.

Сегодня, 27 сентября, состоится товарищеский матч между сербским клубом "Земун" и московской "Родиной". Игра пройдет в Белграде и начнется в 13:00 по московскому времени.

Также на сегодня у "Родины" запланирован контрольный поединок с другой белградской командой - "Партизаном".

В 9 стартовых турах РПЛ столичный коллектив набрал 5 очков и находится на 15-й строчке в турнирной таблице.

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