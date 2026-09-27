"Родина" опубликовала состав на товарищеский матч с сербским клубом

Стал известен стартовый состав "Родины" на контрольную игру в Белграде.

Сегодня, 27 сентября, состоится товарищеский матч между сербским клубом "Земун" и московской "Родиной". Игра пройдет в Белграде и начнется в 13:00 по московскому времени.Также на сегодня у "Родины" запланирован контрольный поединок с другой белградской командой - "Партизаном".В 9 стартовых турах РПЛ столичный коллектив набрал 5 очков и находится на 15-й строчке в турнирной таблице.