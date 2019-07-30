Александр Егоров: Карасев ошибся, назначив пенальти в ворота "Оренбурга"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Сергея Карасева на матче 3-го тура РПЛ "Оренбург" - "Зенит" (0:2).- Прошла информация, что "Оренбург" будет обращаться в департамент по поводу оценки качества работы Карасева. Скажу свое мнение. Оценка инспектора совпала с ним. В момент с назначением 11-метрового удара в ворота "Оренбурга" Сергей ошибся, это не игра рукой, следовало продолжить матч.В конце матча следовало назначить пенальти после фола Барриоса. За эти ошибки Сергею снижена оценка. Если "Оренбург" напишет письмо, мы все документы передадим в экспертную комиссию.