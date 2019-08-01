Валерий Рейнгольд: боюсь, может сложиться так, что "Спартак" вылетит в ФНЛ

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервьюподелился мыслями о предстоящем дерби с «Динамо» и об изменениях, которые произошли у красно-белых за последнее время.- Дерби-то, понятное дело состоится. Но только вот как? За последнее время «Спартак» лишился огромного количества игроков, - отметил Рейнгольд. - Нет Зе Луиша, Фернандо, Адриано, Глушакова, Самедова, Комбарова, Попова - это все игроки «золотого» состава, игроки, ставшие чемпионами. Это футболисты, олицетворявшие футбольную команду «Спартак». Получается, что за шесть месяцев Федун продал почти всю команду. Еще раньше ушел Промес. Обычно наваривают на каких-то товарах деньги, а он из футболистов сделал живой товар: купил за рубль, а продал за два. Он продал команду московского «Спартака». Я не знаю, что конкретно в «Динамо» - у них есть свои ветераны, поэтому лучше у них о динамовцах поинтересоваться. У них здесь более точная информация, чем у меня. Но в принципе ситуация ничем не отличается от «Спартака». По-моему. Мы потеряли две ведущие команды страны. Встречи этих команд всегда были праздником для болельщиков. Для меня сейчас это не праздник. Я почитал, какой предварительно может быть состав в «Спартаке» на этот матч, и что мне от этого состава ждать? Игры? Да какая там игра? Что дальше будет - не знаю. Я боюсь, может сложиться и так, что «Спартак» в первый дивизион, в ФНЛ, вылетит. Нет ни футболистов, ни игры. Федун распродал всю команду. Это просто хамство высшей категории. Это как говорится, что хочу, то и ворочу.- Да. Конечно, я буду смотреть предстоящую игру. Но играть некому. Остался-то молодняк в основном. Выдержат ли ребята этот груз непосильный? И в еврокубках нечего будет делать - выскочат они, и все. Самое ужасное, что клубу все равно, какое мнение об этом у болельщиков. Мол, у нас есть Цорн и господин Федун. Мы сами с усами. То есть Федун берет на работу руководителя этого тридцатилетнего пацана и говорит ему, чтобы всех выгонял. Читаю интервью этого Цорна - он говорит, что в «Спартаке» будут играть ребята по 25-26 лет. Но сами себе противоречите: взяли Шюррле - он уже не такой молодой, ему почти 29 лет. Да и что, он один за всех два круга пахать будет?Это тьма кромешная в «Спартаке». Команду просто изуродовали. И сделал это вовсе не Кононов. Он наверняка сейчас думает: зачем я вообще сунулся в это болото? Раньше жил спокойно, нормально работал, а сейчас весь этот ужас. Не Кононов виноват. Это в «Спартаке» гнилая система. Я считаю, что болельщики должны дать цивилизованный, без всякого скандала и хулиганства, отпор Федуну. Иначе мы потеряем команду московского «Спартака».Автор: Виктория Яковлева,