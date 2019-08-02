"Спартак" официально заявил Шюррле в РПЛ

Москвичи официально заявили 28-летнего нападающего, чемпионат Мира Андре Шюррле в РПЛ, сообщает официальный сайт лиги

Чемпион Мира Андре Шюррле в составе "Спартака". Фото: официальный сайт "Спартака"

Игроку был присвоен 20-й номер. Андре может дебютировать за "Спартак" уже в предстоящем 3 августа матче 4 тура ФНЛ "Спартак" - "Динамо", что пройдёт на "Открытие арена".



"Спартак" арендовал игрока до конца сезона 2019/20 с правом необязательного выкупа. По неофициальным данным, как сообщает Чемпионат.ком, сумма выкупа трансфера составляет 8 млн. евро.



Сезон 2018/19 Андре Шюррле провёл аренде в "Фулхэме", сыграв за сезон 25 матчей. На его счету 6 забитых мячей.