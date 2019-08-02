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Гус Тиль сегодня прибудет в Москву, его трансфер обойдется "Спартаку" в € 18 млн

Сегодня, 3 августа, полузащитник "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву. 21-летний хавбек не примет участия в матче чемпионата Нидерландов с "Фортуной", который состоится завтра, 4 августа, так как днём ранее он отправится в Россию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта со "Спартаком". Трансфер футболиста обойдётся красно-белым в € 18 млн.
Гус Тиль Фото: EPA
Ранее сообщалось, что Тиль близок к переходу в "Спартак". Футболист выразил желание перейти в стан красно-белых и в ультимативной форме потребовал отпустить его в российский клуб.

21-летний Тиль является воспитанником "АЗ" и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.

Чемпионат.com

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Теги: Тилль Спартак
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