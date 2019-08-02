Гус Тиль сегодня прибудет в Москву, его трансфер обойдется "Спартаку" в € 18 млн

Сегодня, 3 августа, полузащитник "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву. 21-летний хавбек не примет участия в матче чемпионата Нидерландов с "Фортуной", который состоится завтра, 4 августа, так как днём ранее он отправится в Россию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта со "Спартаком". Трансфер футболиста обойдётся красно-белым в € 18 млн.

Гус Тиль Фото: EPA