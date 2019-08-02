Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони близок к переходу в "Сампдорию".



Клубы уже согласовали условия арендного соглашения стоимостью € 1 млн с последующим правом выкупа контракта футболиста за € 11 млн. Причём это право станет обязательным, если 26-летний хавбек примет участие минимум в 10 играх чемпионата Италии.

Эмилиано Ригони Фото: РИА Новости

Однако пока "Сампдория" не смогла договориться с самим аргентинцем по условиям личного контракта. Полузащитник запросил слишком высокую для генуэзцев зарплату. Клуб продолжает вести переговоры с агентами игрока, чтобы найти соглашение.Ригони перешёл в "Зенит" из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в "Аталанте", выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе "Зенита" Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач.