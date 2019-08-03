Гус Тил посетит матч "Спартака" с "Динамо"

Полузащитник "АЗ Алкмар" Гус Тил уже находится в Москве, утверждает Voetbal International.Согласно информации источника, сегодня 21-летний хавбек вместе с агентом Фулько ван Купереном посетит московское дерби между "Спартаком" и "Динамо". Уже в понедельник он пройдёт медицинское обследование для красно-белых и подпишет с ними контракт сроком на четыре года.Ранее сообщалось, что Тил близок к переходу в "Спартак". Футболист выразил желание перейти в стан красно-белых и в ультимативной форме потребовал отпустить его в российский клуб. Трансфер игрока обойдётся "Спартаку", предположительно, в € 18 млн.