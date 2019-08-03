Известный в прошлом футбольный судья Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче четвертого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Динамо" (0:0).
"В концовке встречи игрок "Спартака" Жиго прихватил футболиста "Динамо" в штрафной площади. Это фол, который должен был быть наказан пенальти. Вспомните, похожие моменты были в прошлом матче ЦСКА — "Локомотив", который судил Безбородов. Был фол на Чалове, который он не увидел, и назначил пенальти лишь при помощи VAR. В том же матче абсолютно идентичный момент на Смолове, который Безбородов опять не увидел, правда ВАР, где сидел Мешков, в этот раз испугался поставить одиннадцатиметровый. Получается, Безбородов не разбирается в таких единоборствах. Он и по ходу игры пропускает очевидные нарушения. Хорошо, что они в центре поля в основном.
Удаление Понсе? Тут не обсуждается, красная карточка. Такое бандитское нападение. Хорошо, что Шунин жив-здоров после такого", - цитирует Хусаинова Sport24.ru.
Сергей Хусаинов: в ворота "Спартака" должны были дать пенальти за фол Жиго в концовке
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