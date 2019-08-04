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Бранислав Иванович: я зацепил кого-то? Контакта не было, все по делу

Капитан "Зенита" Бранислав Иванович после ничьи с "Краснодаром" (1:1) подвел итоги матча 4-го тура премьер-лиги в Санкт-Петербурге. По его словам, он не фолил на Тонни Вилене в начале голевой атаки невского клуба.
instagram.com/ivanovicofficial
– Довольны результатом?

– Честно – это была тяжелая игра. "Краснодар" – команда, которая в любой момент знает, что и как делать на поле. Они не очень хорошо провели первый тайм, нам удалось создать несколько моментов. К сожалению, не было достаточно сил и концентрации забить гол. Думаю, это тот матч, который играется до первого мяча, и команде, открывшей счет, потом легче. Жаль, что пропустили в конце, но потом смогли отыграться. Пожалуй, обе команды и довольны, и недовольны.

– Почему хотели смотреть VAR? Вы зацепили кого-то?

– Думаю, да. Но контакта не было. Понятно, что VAR есть, даже если трогаешь – судья потом может посмотреть. Так что все было по делу.

– Пропущенный гол, где произошла ошибка?

– Такое бывает, ничего страшного.

– Почему "Зенит" взвинтил темп только в концовке, а до этого играл осторожно?

– Когда играешь с опасным соперником, который любую твою ошибку может превратить в гол, действуешь аккуратно. Мы создавали моменты и в первом, и во втором тайме, просто не использовали их. Думаю, обе команды показали сегодня достаточно хороший уровень.

"СЭ"

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Теги: Иванович Зенит Краснодар
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