Речь Шаронова из раздевалки "Рубина": не срывайте свое настроение на близких

"Четыре тура, и вы собрали полный стадион. Теперь очень важно, как мы отреагируем, и важно отреагировать не на счет. Мы принимаем это поражение, но мы идем дальше. Только не ищите причину. Не срывайте свое настроение на самых близких людях, которые у вас сейчас есть. Все свободное время с ними. И мы идем дальше", — сказал Шаронов.
«Мы принимаем это поражение, но мы идём дальше»— «Рубин» Казань (@fcrk) August 4, 2019
Речь Романа Шаронова в раздевалке после матча #РубинЦСКА pic.twitter.com/o7mQuiggpB