"Спартак" объявил о переходе Тила

Игрок перешел в московский клуб из АЗ. За "Спартак" хавбек, заключивший четырехлетний контракт, будет выступать под 8-м номером, который ранее принадлежал Денису Глушакову.
Красно-белые оригинально представили новичка — с помощью видеоролика, в котором обыграли фамилию футболиста.
Сумма трансфера и финансовые условия контракта 21-летнего хавбека с красно-белыми не разглашаются, но в СМИ писали о том, что покупка игрока обошлась московскому клубу в сумму порядка 18 млн евро, а зарплата Тила составит около 3 млн евро в год.
? Пора наладить! pic.twitter.com/43es9Ob32W— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 5, 2019