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Ари: счастлив снова выступать в Лиге Чемпионов

Нападающий ФК "Краснодар" посетил предматчевую конференцию перед игрой отборочного раунда Лиги Чемпионов, в котором его команда принимает "Порту".
KubNews
– Какое представление у вас есть о "Порту"? Вам довелось поиграть против этой команды в Лиге Чемпионов когда-то.
– Я знаю, что это очень сильная команда. Все будет только зависеть от нас. Нас будут поддерживать наши болельщики, это нам очень поможет. Будет полный стадион.

– Как охарактеризуете свою новую роль на поле: вы стали больше играть чуть в оттяжке?

– Для меня всегда важно выходит на поле и помогать команде. Не знаю, буду ли я в составе в игре с "Порту", поставил ли меня тренер, но я готов. Все знают наш стиль игры, все хотят показать футбол, к которому мы готовились на тренировках.

– У вас уже был опыт участия в Лиге Чемпионов. Как охарактеризуете эмоции от выступлений в этом турнире?
– Я очень счастлив снова сыграть в Лиге Чемпионов и быть частью этой замечательной команды. Я говорил партнерам, насколько это важный турнир и как круто, что мы будем в нем выступать и достичь, возможно, чего-то большего в нашей карьере. Многие футболисты мечтают об этом. Я думаю, что все будет зависеть только от нас. Мы сконцентрированы и готовы к игре с "Порту".

Источник: www.rusfootball.info

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Теги: Ари Краснодар Порту
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