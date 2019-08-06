Ари: счастлив снова выступать в Лиге Чемпионов

Нападающий ФК "Краснодар" посетил предматчевую конференцию перед игрой отборочного раунда Лиги Чемпионов, в котором его команда принимает "Порту".

KubNews

– Какое представление у вас есть о "Порту"? Вам довелось поиграть против этой команды в Лиге Чемпионов когда-то.

– Я знаю, что это очень сильная команда. Все будет только зависеть от нас. Нас будут поддерживать наши болельщики, это нам очень поможет. Будет полный стадион.



– Как охарактеризуете свою новую роль на поле: вы стали больше играть чуть в оттяжке?



– Для меня всегда важно выходит на поле и помогать команде. Не знаю, буду ли я в составе в игре с "Порту", поставил ли меня тренер, но я готов. Все знают наш стиль игры, все хотят показать футбол, к которому мы готовились на тренировках.



– У вас уже был опыт участия в Лиге Чемпионов. Как охарактеризуете эмоции от выступлений в этом турнире?

– Я очень счастлив снова сыграть в Лиге Чемпионов и быть частью этой замечательной команды. Я говорил партнерам, насколько это важный турнир и как круто, что мы будем в нем выступать и достичь, возможно, чего-то большего в нашей карьере. Многие футболисты мечтают об этом. Я думаю, что все будет зависеть только от нас. Мы сконцентрированы и готовы к игре с "Порту".



Источник: www.rusfootball.info