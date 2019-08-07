Мартин Йиранек рассказал, зачем встречался с Цорном

Бывший защитник "Спартака" Мартин Йиранек рассказал о встрече с генеральным директором красно-белых Томасом Цорном.– Так как я провел много лет в "Спартаке", мне интересно было, как дела у команды, в каком направлении двигается клуб и так далее. Касались в основном бытовых вопросов.– Я их знаю по чешской лиге, но не являюсь агентом.– Нет. Повторюсь, касались общих вопросов по клубу и бытовых тем.– Я был бы рад, если бы оказался в "Спартаке" на какой-либо должности. Помню и ценю этот клуб. Но предложений не поступало.– Раньше он был центральным защитником, но на этой позиции он особо не выделялся. В прошлом сезоне перешел в "Славию" и его поставили играть опорного полузащитника. Алекс очень хорошо провел все игры, в том числе в еврокубках. Интересный игрок с большим объемом работы. Ему всего 21 год, считаю, что у него есть большое будущее, надо только развиваться. Если "Спартак" интересуется им, считаю, это может быть хорошим вариантом на будущее.– Его основная позиция – опорный полузащитник, он там больше всего матчей провел. Прошлый сезон стал для него лучшим и по статистике, и по игре. И сразу же им заинтересовались много клубов, в том числе из Европы.