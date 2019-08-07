» » Мартин Йиранек рассказал, зачем встречался с Цорном

Мартин Йиранек рассказал, зачем встречался с Цорном

Бывший защитник "Спартака" Мартин Йиранек рассказал о встрече с генеральным директором красно-белых Томасом Цорном.

– В чем причина вашей встречи? - вопрос 40-летнему Йиранеку.

– Так как я провел много лет в "Спартаке", мне интересно было, как дела у команды, в каком направлении двигается клуб и так далее. Касались в основном бытовых вопросов.

– Появилась информация, что "Спартак" интересуется двумя чешским игроками пражской "Славии". Вы их агент?

– Я их знаю по чешской лиге, но не являюсь агентом.

– Вы консультировались по ним с Цорном?

– Нет. Повторюсь, касались общих вопросов по клубу и бытовых тем.

– Он предлагал вам работу в клубе?

– Я был бы рад, если бы оказался в "Спартаке" на какой-либо должности. Помню и ценю этот клуб. Но предложений не поступало.

– Как оцените потенциального новичка Алекса Крал? Он усилит "Спартак"?

– Раньше он был центральным защитником, но на этой позиции он особо не выделялся. В прошлом сезоне перешел в "Славию" и его поставили играть опорного полузащитника. Алекс очень хорошо провел все игры, в том числе в еврокубках. Интересный игрок с большим объемом работы. Ему всего 21 год, считаю, что у него есть большое будущее, надо только развиваться. Если "Спартак" интересуется им, считаю, это может быть хорошим вариантом на будущее.

– А по Томашу Соучеку что скажете?

– Его основная позиция – опорный полузащитник, он там больше всего матчей провел. Прошлый сезон стал для него лучшим и по статистике, и по игре. И сразу же им заинтересовались много клубов, в том числе из Европы.

"СЭ"

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Йиранек Цорн Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Коутиньо отказался переходить в "Тоттенхэм" на правах аренды
КДК оштрафовал Игнашевича на 100 тысяч рублей, а "Торпедо" - на 500 тысяч
"Кристал Пэлас" готов сделать предложение по Чалову 10
Мартин Йиранек рассказал, зачем встречался с Цорном 2
Жена Ивана Новосельцева: не знаю, откуда у Ивана большие суммы на счетах. Он сам будет давать объяснения
Тренер Академии "Динамо": большой плюс, что чемпион ЮФЛ попадает в Юношескую лигу УЕФА
Деле Алли назвал имя своего кумира детства
Ибраим Амаду продолжит карьеру в "Норвиче"
Вахид Халилходжич может возглавить сборную Марокко
Александр Гришин объяснил, почему Черчесов сделал выбор в пользу Дзюбы, а не Чалова 7
"Милан" оформил трансфер защитника "Фламенго" Дуарте
Пепе Рейна: 97 очков и 2-е место? Это просто постыдно! Пора уже "Ливерпулю" выиграть АПЛ
Экс-игрок "Зенита" Евсеев перешел в "Ротор" 3
Селекционер Аверьянов – об уходе из "Спартака": проверяйте информацию. Я работник клуба 4
"Динамо" предлагает 10 млн евро за нападающего "Генка" 9
"Фейеноорд" арендует у "Ромы" Карсдорпа
"Арсенал" согласовал условия личного контракта с защитником "Ювентуса" Ругани
В "Байере" обещают, что отпустят Хавертца в тот клуб, в который он сам захочет перейти
Сеск Фабрегас: удивлен разговорами о лишнем весе Азара 1
Андрей Червиченко: шансы "Краснодара" пройти "Порту" - 20%, "Спартак" сыграет с "Туном" так, как звезды сойдутся 26
"МЮ" приостановил переговоры по трансферу Эриксена
Муравьев обжаловал решение суда об отказе в взыскании более 2 млн с "Динамо"
"Галатасарай" намерен арендовать у "Челси" Бакайоко
Стала известна зарплата Руни в "Дерби Каунти" 1
Люк Шоу рассказал о реакции игроков "МЮ" на неудачный результат сезона-2018/19
Пике призвал Неймара рассказать о желании вернуться в "Барселону"
Глава "Шальке" на 3 месяца приостановил свою деятельность в клубе после обвинений в расизме 3
Дани Алвес хочет выступить на чемпионате мира - 2022
Экс-игрок сборной Англии: я курил марихуану, а тренер помогал мне обманывать допинг-офицеров 2
Голкипер сборной Мексики Очоа перешел в "Америку"
Все новости