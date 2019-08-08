Вингер "Эвертона" Янник Боласи прокомментировал слухи о своем возможном переходе в московский ЦСКА. Конголезец отказался от такой возможности, заявив в твиттере, что ему не нравится отношение в России к Малкому. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что фанаты "Зенита" встретили своего темнокожего новичка расизмом.
Боласи завершил сезон-2018/19 в составе бельгийского "Андерлехта", за который забил 6 голов в 16 матчах.
Sport24
Боласи отверг переход в ЦСКА из-за слухов о расистском отношении к Малкому
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