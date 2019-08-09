Молодежка "Барселоны" уверенно переиграла "Зенит-2"

Товарищеский матч
Зенит-2 – Барселона U19 1:4
Гол: Бугриев, 75 - Берри, 15, Фати, 16, 83, Мортимер, 86
Зенит-2 – Барселона U19 1:4
Гол: Бугриев, 75 - Берри, 15, Фати, 16, 83, Мортимер, 86
Зенит-2: Гойло (Тимофеев, 74), Байрамов, Прохин, Сазонов (Бугриев, 57), Сергеев (Макеев, 65), Илья Воробьёв, Игорь Воробьёв, Максименко, Бычков, Терещук, Шамкин (Болдырев, 84)
Барселона: Тенас, Росанас, Жауме, Игор, Сола, Сольдевила, Рико, Мориба, Барри, Мортимер, Фати
Предупреждения: Сергеев, 5, Бускетс, 10, Шамкин, 54