Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери. Ранее французский L'?quipe сообщил, что железнодорожники в последние несколько дней контактировали с представителями 36-летнего Рибери для обсуждения условий возможного перехода.
"Где вы прочитали о том, что Рибери может перейти в "Локомотив"? Во французской прессе? Ничего себе. Вот это французская пресса дает. Что же еще там написано? До 2 сентября никаких комментариев", - цитирует Кикнадзе Sport24.
Василий Кикнадзе: где вы прочитали про Рибери в "Локомотиве"? Вот это французская пресса дает
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